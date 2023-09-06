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حسابات العام الأخير

9/6/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أقل من عام ميلادي بقي على عمر مجلس النواب، وربما مع ربيع العام القادم ندخل مرحلة التحضير والاستعداد ومواعيد الانتخابات النيابية التي من المتوقع أن تجرى الخريف القادم.
السادة النواب يدخلون الدورة الاخيرة بعد أسابيع وهم اليوم في العام الأخير، البعض لا يفكر كثيرا بالأمر لانه لا يفكر بالترشح مرة أخرى، والبعض سيعيد حساباته وفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة الذي يحتاج الترشح وفقه إلى حسابات معقدة، فالزرقاء مثلا بما فيها لواء الرصيفة وضواحي الزرقاء دائرة واحدة، وإربد لها تقسيم جديد، وأيضا عمان العاصمة تغيرت تقسيماتها وبالتالي فإن الترشح له معطيات جديدة وأرقام مختلفة وحتى كلفة مالية مختلفة.
والبعض لم يتغير شيء ملموس على دائرته ومعادلته الاجتماعية والعشائرية مستقرة وبالتالي فمستوى القلق محدود إلا من ظهور أسماء جديدة ذات تأهيل أو فرص داخل الدائرة أو العشيرة.
وانتخابات العام القادم تقلصت فيها المقاعد للدوائر الانتخابية لصالح القائمة الحزبية، أي أن بعض الدوائر خسرت من مقاعدها وربما توسعت جغرافيا وسكانيا، ولهذا ففرص بعض السادة النواب أو المرشحين الجدد تختلف عما كان في الانتخابات القادمة.
وحسابات العام الأخير تتعلق بالأحزاب التي ستحصل لأول مرة على 41 مقعدا، وهو أمر يحتاج إلى تعامل خاص في بناء التحالفات بين الأحزاب والقوى الاجتماعية والعشائر، وأيضا ستكون عملية ترتيب المرشحين في قوائم الأحزاب مهمة لان بعض الأحزاب لديها فرص لعدد من المقاعد لكن بعضها قد لا يحصل على أكثر من مقعد والعديد من الأحزاب لن تتجاوز العتبة التي تمكنها من المنافسة على أي مقعد.
لكن ميزة قوائم الأحزاب انها يمكن أن تضم مرشحين ليسوا أصحاب شهرة لان التصويت سيكون للحزب وليس للأشخاص، وسيكون الحصول على الأصوات ليس من دائرة أي مرشح بل من كل الأردن، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وانفاقا كبيرا وخاصة من الأحزاب التي ما تزال في فتراتها الأولى.
كثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها مبكرا ونحن على بعد عام أو أقل من يوم الاقتراع، وربما على كل طرف في هذه الانتخابات أن يبدأ العمل فالمعطيات الجديدة مؤثرة، والمهم أن تكون انتخابات مختلفة من حيث المضمون والنزاهة السياسية والمالية، فالانتخابات القادمة ستكون مهمة لمستقبل الإصلاح السياسي ونظرة الأردنيين له وتعاملهم معه.



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