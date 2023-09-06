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تحديات أمام موازنة 2024

9/6/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في السنوات الثلاث الأخيرة، كانت التحصيلات الضريبية تفوق المقدر في الموازنة، وفي بعض الفترات تجاوزت الـ500 مليون دينار، والسبب الرئيسي لذلك هو الإصلاح الهيكلي الذي طال هذه الدائرة ابتداء من عام 2019، مع سريان القانون الجديد، مدعوما بإدارة ضريبية رسمية حكيمة ورشيدة، إذ حققت نجاحات كبيرة، ساهمت في إنقاذ الخزينة من التداعيات والأزمات التي أحاطت بها، ولبت معظم الاحتياجات التمويلية للحكومة التي تنامت بشكل يفوق حتى نمو الإيرادات الضريبية.
لكن من المرجح أن حالة النمو في التحصيلات الضريبية لن تستمر بهذا الشكل الإيجابي الكبير وغير المسبوق، فالنمو في الفترة المقبلة سيكون أقرب إلى النمو الطبيعي، المبني على زيادة قاعدة الشمول الضريبي من جهة، ومكافحة التهرب الضريبي وتطبيق الفوترة على جميع القطاعات من جهة أخرى.
هناك تحديات حقيقية أمام فريق الحكومة المكلف بإعداد قانون موازنة العام المقبل، فإيرادات الشركات الكبرى، خاصة في قطاع التعدين، من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير، مما سيساهم في وضع ضغط هائل على ضريبة الدخل.
ولا ننسى أن تراجع استهلاك بعض أصناف المحروقات خلال الأشهر الماضية، مثل الديزل والبنزين أوكتان 90، سيلحق خسائر كبيرة بالعوائد الضريبية المترتبة على هذه المشتقات.
حتى قرار الحكومة، الذي صدر قبل عام، بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها على أربعة مستويات، ستكون له تداعيات سلبية على الخزينة في العام المقبل نتيجة تنامي الواردات من تلك السلع التي تم تخفيض الجمارك عليها.
وهناك الأزمات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها بين الفترة والأخرى على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، فاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ستكون له تداعيات حادة على تقلبات أسعار المواد الغذائية، خاصة الحبوب مثل القمح، إضافة إلى ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد وتكلفة الشحن.
وأسعار النفط ما تزال عند مستويات مقلقة اقتصاديا بالنسبة للخزينة، وهذا سيتسبب في النهاية بزيادة معدلات العجز في الموازنة، مما يعكس ارتفاع المديونية التي وصلت اليوم إلى مستويات عالية تتجاوز 39.67 مليار دينار أو ما يمثل 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.
بالمقابل، ستكون هناك زيادة في النفقات الحكومية مقابل تقلص الإيرادات المحتمل، في حال عدم اتخاذ إجراءات مالية سريعة، أهمها ضبط حقيقي وواقعي للنفقات.
وستكون الخزينة أمام تحديات مطالب خدمية وضغوط متزايدة على النظام الصحي والتعليمي، حيث تحتاج خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة إلى تمويل كبير.
وستحتاج الحكومة إلى تخصيص موارد كافية لتلبية هذه الاحتياجات الملحة.
ومن المهم أن تتبنى الحكومة الأردنية سياسات مالية قوية.



MENAFN06092023000072011014ID1107023685

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