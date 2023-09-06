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الكتابة للمراكز الفكرية..!

9/6/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تصدر بعض المراكز الفكرية نوعا من أفضل المنشورات أو المطبوعات، من ناحية عمق المشاركات وأسماء الكتاب وخبرتهم. وبطبيعة الحال، ستكون المراكز الفكرية الأكثر تميزًا من هذه الناحية هي الأفضل تمويلا، سواء لجهة استكتاب خبراء والقدرة على مكافأتهم، أو إصدار مجلات وكتب ودراسات إلكترونية ومطبوعة، وأحيانا فيديوهات وتحقيقات معمقة.
مشكلة هذه المراكز المتميزة هي أنها تكون في الغالب منحازة إلى قضية الجهة التي تتولى تمويلها. ويعرف الكاتب الذي يريد النشر لدى هذه المراكز، أو الذي تستكتبه المراكز، الحدود التي سيكتب ضمنها والاتجاه الذي يريد أن ينشئ أطروحته على أساسه بحيث ينسجم مع الخط الفكري للمركز.
بطبيعة الحال، هناك مراكز أو منظمات فكرية أكثر موضوعية وشمولية وتنوعا. لكن هذه المراكز تكون دائما على حافة الإفلاس. إنها غالبا تمول نفسها عن طريق اشتراكات أو تبرعات القراء، أو من جيوب منشئيها. وهي تعلن على مواقعها مصادر تمويلها كي تدلل على حيادها النسبي، وتطلب التبرعات بإلحاح –في كثير من الأحيان مع إخبار القراء بأنها على وشك الإغلاق إذا لم يدعموها. وفي غالب الأحيان أيضًا، نعرف من الذي أسس/ أسسوا هذا النوع من المراكز ويديرونه بحيث يكون ضد التيار السائد.
أما المراكز الأخرى، الراسخة، فيكون لها مدراء موظفون في مختلف المراتب، يعملون عند ممولين غير معروفين بالاسم. وقد يكون الممول دولة، أو جماعة ضغط تابعة لدولة أو قضية، أو أي جهات نافذة تدخل في حساباتها صناعة الرأي العام. وقد تستأجر دولة في الشرق مركزا غربيا مرموقا ليلمع صورتها، أو ليشوه نيابة عنها صورة منافس/ منافسين. وفي هذه الحالة يصبح المركز الذي يؤجر نفسه لحمل قضايا الآخرين مركز مرتزقة فكري، مثل ((فاغنر)) و))بلاك ووتر))، وإنما بأسلحته الخاصة.
نلاحظ باحثين وكتابا فلسطينيين، مثلا، يكتبون لمركز في الغرب يعرف نفسه بأنه يريد إرشاد السياسة الأميركية في الشرق الأوسط خدمة لمصالحها، لكن مدراءه يهود يُعرِّفون أنفسهم علنًا بأنهم صهاينة متعصبون وأنصار متحمسون للكيان. وبطبيعة الحال، تريد هذه أي مراكز مؤثرة أن يكتب عن الشؤون المعنية أناس ((داخليون)) -أولاً لإضفاء المصداقية على الأطروحة على أساس هوية مصدرها، وثانيًا لأنها تفترض في ((الداخليين)) أن يعرفوا أكثر عن قضايا بلدانهم.
الباحث الفلسطيني الذي يكتب لمركز كهذا، يعرف حتما مَن هم مدراؤه وما هي توجهاته. ولذلك، حتى يحظى بالقبول، يجب أن ((يوازن)). كيف يوازِن؟ سوف يحلل ((بحياد)) بحيث يُسند إلى الفلسطينيين نفس مقدار الخطأ على الأقل مثل الذي يسنده إلى الكيان، وينتقدهم بقدر ما ينتقده. سوف يتحدث عن عنف المستوطنين، لكنه سيذكر ((عنف المتشددين)) الفلسطينيين. وسوف يقول أن الفلسطينيين مسؤولون عن إجهاض عملية السلام مثلهم مثل ((الإسرائيليين)) بالضبط. وسوف ينتقد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، مثلاً لكنه لا بد أن يذكر حكومة السلطة الفلسطينية ((المتخاذلة، الفاسدة، التي انتهت ولايتها)) ويجتهد في سرد عيوبها... وهكذا. إنه، في النهاية، يشتغل عند صهاينة ويعرف أنه يفعل، ويكتب بشروطهم وفي انسجام مع إطرهم العامة وأهدافهم التي لا يمكن أن تكون متوازنة أو غير ضارة بالفلسطينيين.
ينطبق الأمر نفسه على باحثين عرب من مختلف الدول، يكتبون لمراكز مختلفة. وفي كثير من الأحيان، يكون الكُتاب الأجانب الذين يكتبون عن هذه البلدان أكثر اعتدالاً في مقاربتها وحرصًا على الموضوعية من نظرائهم العرب. وينطلق الكتاب العرب من اعتقاد بأنهم كلما سلطوا الضوء على البقع السوداء في بلدانهم، أصبحوا زبائن محترمين أكثر لدى المركز المعني ولا يمكن الاستغناء عنهم. ونادراً –إذا حدث أصلًا- ما يُقيم الكاتب من هذا النوع الصلة بين مشكلات بلده والتأثيرات الاستعمارية الجديدة والتدخلات الأجنبية التي تعيث فساداً هناك، إذا كان يكتب لمركز يعرف أنه يخدم مؤسسة رسمية، أو للمحافظين، أو لجماعة ضغط أيديولوجية. وسوف يوظف الكاتب مهاراته في الكتابة والبحث وقد وضع نصب عينيه من الأساس خلاصات بحثه بحيث تؤكد فرضية المركز المعروفة مسبقًا.
في بعض الأحيان، يعلن المركز الفكري الغربي أنه معتدل، نزيه، وعازم بإخلاص على خدمة المجتمع المستهدف. لكنّ المعرفة التي أثبتتها الخبرة بنوايا أقسام ومعاهد ومراكز الدراسات الشرقية، تفيد بأنها بأنهم يدرسون الشرق من أجل استشراقه. وتحتاج دوائر صناعة السياسات والوكالات الأمنية في الغرب إلى فهم معمق للمنطقة بهدف المزيد من إخضاعها وليس رفعها. وسوف يشكرون كل باحث يحلل لهم المنطقة وأيديولوجياتها ومحركاتها من موقع الداخلي العارف. وسوف يبذل الباحث المتحمس أقصى طاقته ليكشف لهم كل مستغلق ويفتح أعينهم ويعرّي العيوب ونقاط الضعف في بلده، وأمته.
بطبيعة الحال، ليست هناك مراكز فكرية عربية رصينة محايدة أو شبه محايدة تقريبًا. إن معظمها، على قلتها، تعمل كعلاقات عامة ودعاية عند دولة أو جهة فاعلة ما. ولا تستخدم الدول عندنا المراكز الفكرية لترشد بأبحاثها قراراتها الوطنية في اتجاه اقتراح سبل لتعزيز السيادة والتخلص من التبعية والتنمية الداخلية، بل إنها تحبط مثل هذه البحوث. ولذلك، يختار باحثون بديل الغرب، ويُكيفون مع مراكزه خطاباتهم بحيث يرشدون ويعززون غايات تلك المراكز المعادية لنا غالبا وهو يضحكون ويلعبون ويفخرون بمنجزهم الأكاديمي –من دون نسيان الباحثين النزيهين الذين ربما يكتبون مجانًا للمراكز والمنشورات الأقل شهرة، وإنما الأكثر إنسانية واستعدادًا لإنطاق المهمشين.



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