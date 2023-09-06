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عن أي نواب تتحدثون؟

9/6/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا توجد كلمات تناسب حجم الإحباط الذي تسبب به "راصد"، بعد كشفه تفاصيل تقريره حول أداء النواب. أمر محبط للغاية، رغم أن التفاصيل لم تكن مفاجئة أو تاريخية، ولا يمكن اعتبارها سابقة في عمل النواب، فهي امتداد لخيبات الأمل التي تصيب الأردنيين مرة تلو الأخرى، بسبب مجالس النواب المنتخبين من الشعب لكي يمارسوا الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وأن يشرّعوا قوانين تخدم المواطن والبلد. لكن التقرير كشف عن عكس ذلك تماما، فالنواب تجاوزوا الحكومات في فن تثبيط الهمّة، وإفقادنا فرصا لا تتكرر بسهولة.
دعونا نكون منحازين إلى الصراحة بعيدا عن المبالغة أو التجنّي على أحد، وبعيدا أيضا عن التعميم. في كل مرّة ألتقي فيها مسؤولين من حاملي ألقاب المعالي والعطوفة والسعادة بمناسبات مختلفة، وأستمع إلى خطابهم المثالي، أشعر بحالة من الانفصام الشخصي؛ فما تسمعه من تنظير ورؤى وتحليل واستشراف للمستقبل، واستعراض للمنجز، لا يتماشى نهائيا مع الواقع. الأمر يحيلني إلى حالة من الإعجاب بهم، وبقدرتهم الكبيرة على التلون بأكثر من شخصية، خصوصا وهم ينتقون المفردات ويزخرفونها، ليغرزوا إبر التخدير في أجساد الأردنيين الذين باتوا اليوم أكثر مقاومة لمن يمتطي "كرسي الرئاسة"، وأطماعه.
تصاب بهوس التساؤل المؤلم: هل الأردن فقير برجالات الدولة إلى هذه الدرجة؟!
عندما نتابع أداء مجلس النواب، أو للدقة، أداء عدد كبير من أعضائه، تغدو على قناعة تامّة بأن ذراع الدولة والمواطن قد أصابها الشلل، فالخدمة تحت قبة البرلمان باتت أسيرة المصالح الشخصية، ما أدى إلى سيطرة الحكومة على هذا المجلس الذي بلغ حدا من الضعف لا يمكن قبوله أو السكوت عليه. وعندما تسيطر الحكومة، أي حكومة، على ذلك، فإنها ستجول كيفما تشاء بالتشريعات والقرارات وقلبها مطمئن، فهي وحدها في ساحة لا يوجد من يواجهها فيها.
الوزير استقوى على النائب، بل بات من هو أقل من ذلك مؤمنا بأنه صاحب سلطة أعلى، فهو مدرك أن النواب في أضعف حالاتهم، وأن أولويتهم اليوم هي في تحقيق مطالبهم الخدمية. استقواء الوزير هذا هو استقواء على الشعب بأكمله، لذلك نجد العديد من الوزراء في الحكومة الحالية وسابقاتها، بلا فائدة، ولن يفقدهم أحد إن غابوا.
النواب، ومن خلال أدائهم الهزيل، يلحقون ضررا بالغا بهذا البلد الذي يعاني تحديات كبيرة؛ داخليا وخارجيا، فهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تقديم مداخلات تحت قبلة البرلمان، أو طرح سؤال، أو استجواب واحد. بينما رأينا كيف أن تشريعات مهمّة وعلى تماس بحياة المواطن اليومية تم إقرارها بلا دراية أو معرفة، أو حتى نقاش جاد. ماذا يفعل النواب تحت القُبة؟ وماذا تنجز الاجتماعات المتكررة واللقاءات الرسمية وغير الرسمية؟ وأين اللجان النيابية والكتل؟
الأرجح أن تجري الانتخابات النيابية في 20 /8 من العام المقبل، بعد أن يكون مجلس النواب أنهى عمره الافتراضي في نهاية نيسان 2024. هذا يعني أن الأردن سيواصل نزيف الوقت لأكثر من 7 أشهر متبقية في عهدة نواب، سيسجل التاريخ بأنهم لم يحافظوا على مصالح الشعب والدولة، ولم يؤدوا الأمانة التي حملوها على عاتقهم طيلة سنوات ثلاث مضت!
هذا الأمر واضح تماما لجميع من يتابع عمل أصحاب السعادة. لكن الأمر بيدنا، مرة أخرى، فالانتخابات، كما قلت، قادمة لا محالة، لذلك فلنمنع وصول مثل هؤلاء إلى القبة من جديد!



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