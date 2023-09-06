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بلدية الكرك: خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع

9/6/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت بلدية الكرك الكبرى خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومركباتهم.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة "بترا"، اليوم الأربعاء، إن البلدية حريصة بشكل عام على تأمين الشوارع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة من تعبيد وصيانة، وتفقد سلامة الإشارات الضوئية، وممرات المشاة وأماكن التوقف والوقوف والتحميل والتنزيل، وتهيئة الأرصفة بشكل آمن والإشارات التحذيرية.

وأضاف المعايطة أن البلدية ستنظم ورشة للتوعية بقانون السير الجديد والتعريف بمواده.

ودعا المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والالتزام بالإرشادات واللوحات التحذيرية والأماكن المخصصة للمشاة والمركبات.

من جانبه، أكد مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو أن المديرية تحرص بشكل دائم على تثبيت اللوحات الإرشادية والعاكسات المرورية والشواخص التحذيرية، وبيان السرعات المقررة، ووضع الجزر الوسطية في الشوارع النافذة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع مطبات نموذجية في الشوارع الرئيسة لتخفيف السرعات.

وأشار العمرو إلى استكمال إنارة العديد من الشوارع في المحافظة، لا سيما الطريق الملوكي الممتد من الموجب إلى منطقة سيل الحسا، والطريق الرئيسة الممتدة إلى القطرانة.



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