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رابية إربد: 160 ألفا يعانون البطالة وسوء الخدمات

9/6/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- واقع صعب وتحديات جمة، تواجهها منطقة الرابية في محافظة إربد، جعلت منها بيئة طاردة، دفعت بـ 10 % من سكانها البالغ عددهم 160 ألف نسمة، إلى مغادرتها بحثا عن فرص عمل لتحسين ظروفهم المعيشية، وفق ما كشفت عنه دراسة نفذتها جمعية حماية الأسرة في المحافظة واطلعت "الغد" على تفاصيلها.
البطالة حاضرة بقوة في المنطقة، فيما تعتاش غالبية العائلات من مصدر دخل واحد، بينما السواد الأعظم من النساء خارج سوق العمل، وذلك كله وسط تحديات تعصف بالخدمات الأساسية في المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للاجئين السوريين.
وتضم منطقة الرابية بإربد حي الأطباء ويشمل محيط مدرسة دار العلوم باتجاه دوار مستشفى بديعة، وحي الأفراح، ويبدأ من اشارة الاسكان، وغرب شارع الجامعة باتجاه اليمين من اشارة النسيم ويشمل المحاكم الشرعية ومدارس الوكالة، وحي بديعة، ويشمل منطقة مستشفى النجاح حتى نهاية شارع المستشفى نزولا إلى شارع زبدة وضاحية الحسين وإسكان المعلمين، وحي عبادة (زبدة) ويقع الحي شمال خزان زبدة.
في الحديث عن البطالة، ووفق الدراسة التي أعدتها جمعية حماية الأسرة، فإن أسباب البطالة كما يراها أهالي المنطقة، ترجع إلى "عدم توفر رؤوس الأموال لإقامة المشاريع والتشغيل الذاتي، وعدم وجود مؤسسات لتقديم الدعم الفني والمشاريع الموجودة في المنطقة، وضعف في متابعة المشاريع من المؤسسات التمويلية، وعدم توفر فرص العمل في القطاع الحكومي، ووجود ثقافة العيب لدى الشباب وخصوصا أصحاب الشهادات العليا".
وأشارت الدراسة إلى وجود عشرات الخريجين الحاصلين على شهادات عليا عاطلين عن العمل.
وتوصي الدراسة لتحسين الواقع بأهمية "التدريب والتأهيل للشباب لإقامة مشاريع صغيرة في المنطقة، وضرورة تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة مع الأهالي، وتشجيع مشاريع صناعة إعادة التدوير للنفايات الصلبة، وإقامة برامج العمل مقابل النقد وبرامج تدريبية منتهية بالتشغيل لخلق فرص عمل من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من اللاجئين وتفعيل مراكز الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني".
كما أوصت بضرورة "أن تقوم الجهات المعنية بتفقد حاجات المجتمع والتعرف على مطالب الشباب من خلال عمل استفتاء حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم، وأن يتم إيجاد نظام عمل تشاركي من خلال إنشاء لجان مجتمعية".
ويبلغ متوسط معدل الدخل الشهري في المنطقة 420 دينارا، وفق الدراسة التي أشارت إلى تنوع مصادر الدخل بين "متقاعدين وعمال مياومة وموظفي حكومة وأعمال حرة"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النفقات تذهب إلى "فواتير الكهرباء ومصاريف السيارات وإيجارات السكن ومتطلبات التعليم".
وتفتقر المنطقة وفقا للدراسة، إلى "وجود أحزاب ونواد وجمعيات، مما يدل على غياب ثقافة المشاركة السياسية في المنطقة، كما تفتقر المنطقة إلى شبكة النقل العام وهناك اكتظاظ سكاني فيها"، مثلما تعاني من مشكلة النفايات الصلبة والتي تعد بحسب الدراسة "من أهم المشاكل التي تؤرق عمل المجالس البلدية نظرا لكمية النفايات المطروحة، حيث بلغ حجم النفايات اليومية 748 طنا، 18 % منها نفايات إلكترونية كالحواسيب والأسلاك"، مشيرة إلى "ازدياد حجم النفايات المتولدة داخل المناطق التي تشهد تجمعات للاجئين كمنطقة الرابية؛ وهو ما جعلها تقف أمام تحديات كبيرة بسبب العبء الإضافي المترتب على نظام جمع النفايات حيث تعاني أجهزة إدارة النفايات داخل البلديات من تدهور أوضاع أنظمة جمع النفايات لديها".
وتؤكد الدراسة، "أن هناك مشكلة في تراكم النفايات حول الحاويات في المنطقة، وعدم إزالتها من قبل البلدية بشكل دوري، وأن هناك نقصا كبيرا في أعداد الحاويات في المنطقة وعمال الوطن وعدم تعاون المواطنين في رمي النفايات في الأوقات المحددة"، داعية بهذا الخصوص إلى "ضرورة تشجيع مشاريع صناعة إعادة التدوير للنفايات الصلبة، وتقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين للاهتمام بالصناعات التدويرية، وإقامة برامج تدريبية وبرامج العمل مقابل النقد في المنطقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في إربد، لأن عملية إعادة التدوير تخلق فرص عمل كبيرة للشباب في المنطقة، وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من اللاجئين وإنشاء معامل خاصة لإعادة التدوير للنفايات الإلكترونية".
وأكدت الدراسة، "توفر الخدمات الطبية لقرب مستشفى بديعة ومستشفى رحمة ومستشفى النجاح من المنطقة"، لكنها أشارت إلى "عدم وجود مركز أمومة يخدم المنطقة وصيدلية فعالة وخاصة في حي الأطباء".
وفيما يتعلق بالتعليم، لفتت الدراسة إلى أن "نسبة الأشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة من عمر 6-17 سنة، بلغت ما يقارب 80 %، وهناك قرب للمدارس من أماكن سكن الطلاب".
وأوصت الدراسة بخصوص التعليم، بأن "تتولى جمعية حماية الأسرة والطفولة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل إقامة بعض المشاريع المقترحة، بحيث تشرف عليها جمعية حماية الأسرة والطفولة ويشغل بها أبناء المنطقة وإقامة مركز لتعليم الكبار (التعلم مدى الحياة) الذي يركز على المهارات الحياتية والوظيفية والتدريب المهني".
كما أوصت، بإقامة جمعيات ومراكز تدريبية وخدمية للمنطقة وإنشاء حضانات خاصة للمرأة العاملة في المنطقة، وإقامة مشاريع صغيرة وكبيرة في المنطقة، وإيجاد فرص تمويلية للمشاريع الشبابية في المنطقة.
رئيس جمعية حماية الأسرة في إربد كاظم الكفيري، يقول إن "الدراسة هدفت إلى توضيح دور المشاركة المجتمعية بكافة قطاعاتها في تنمية المجتمع وتحديد فرص وتحديات الشباب في المنطقة، وكذلك البحث في العلاقة بين المؤسسات القائمة في المنطقة وأفراد المجتمع وتلقي الدراسة الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع".
وأضاف، أن "هذه الدراسة تسعى إلى تزويد المسؤولين والقائمين على برامج التنمية في إربد بمعلومات كافية عن منطقة الرابية، وما يتوفر فيها من خدمات ومؤسسات حكومية وقطاعات خاصة، ولتحقيق تلك الأهداف استخدم الباحث منهجية البحث السريع بالمشاركة التي تأتي من ومع المجتمع التي تضمنت جمع المعلومات باستخدام المقابلات شبه المنظمة والمشاهدة المباشرة كما استخدم الباحث طرق تحليل المعلومات".
ووفق الكفيري، "تكون فريق البحث من 12 باحثا متطوعا في جمعية حماية الأسرة والطفولة بتخصصات متنوعة في العلوم الاجتماعية لجمع المعلومات في منطقة الرابية وتحليلها"، لافتا إلى انه "تم إجراء التحليل بمنطقة الرابية بناء على مشاركة مجتمعية للمعلومات من أهالي المنطقة، شاركت فيها ربات بيوت وأصحاب مصلحة وجمعيات ومؤسسات حكومية وخاصة، حيث تم تقسيم الباحثين إلى 4 فرق بحثية من الذكور والإناث بحيث يغطون منطقة الرابية بالكامل".
وقال الكفيري، إن "الجمعية أجرت العديد من البحوث والدراسات وأهمها مسح ميداني لعمل الأطفال عام 1999 ودراسة عن الإدمان عام 2012 ودراسة عن إدمان الأطفال في إذابة المواد المتطايرة عام 2014 ودراسة عن اقتصاديات مخيم إربد 2006 ودراسة الاحتياجات التدريبية لمناطق شرق إربد عام 2019".
وأضاف، "تناولت الدراسات تقييم أوضاع التجمعات السكانية، ومعرفة نقاط قوتها وضعفها في مدينة إربد، وصولا إلى إجراء تدخلات تنموية لتتناسب مع واقع السكان وحاجاتهم ولتحقيق التنمية المستدامة والتي تحافظ على استمرارية الاستفادة من خلق المشاريع بدون إحداث خلل أو إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة بالمجتمع".



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