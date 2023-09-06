النجار وآدم رأس برأس

النجار وآدم رأس برأس
التاريخ
9/6/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اتفقت إدارة النصر مع نظيرتها في التعاون على صفقة تبادلية تقضي بانتقال المهاجم عبد الفتاح آدم للسكري مقابل انتقال حارس المرمى الدولي راغد النجار إلى العالمي.
وبينت مصادر أن الصفقة ستكون بصيغة الانتقال النهائي للاعبين، إذ سيوقع النجار على عقد لمدة عامين مع النصر، بينما سينضم آدم للتعاون لمدة 3 سنوات.
في المقابل اقتربت إدارة الاتفاق من استعارة حارس النصر أمين بخاري بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للعالمي، البرتغالي لويس كاسترو.
وسيحل عبد الفتاح آدم في صفوف التعاون بدلا من النجم الكاميروني لياندر تاوامبا المنتقل لصفوف الأخدود.
يذكر أن التعاون اقترب من إعلان التعاقد مع مهاجم الوحدة الإماراتي، البرازيلي جواو بيدرو.
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