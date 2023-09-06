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النجار وآدم رأس برأس

9/6/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اتفقت إدارة النصر مع نظيرتها في التعاون على صفقة تبادلية تقضي بانتقال المهاجم عبد الفتاح آدم للسكري مقابل انتقال حارس المرمى الدولي راغد النجار إلى العالمي.
وبينت مصادر أن الصفقة ستكون بصيغة الانتقال النهائي للاعبين، إذ سيوقع النجار على عقد لمدة عامين مع النصر، بينما سينضم آدم للتعاون لمدة 3 سنوات.
في المقابل اقتربت إدارة الاتفاق من استعارة حارس النصر أمين بخاري بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للعالمي، البرتغالي لويس كاسترو.
وسيحل عبد الفتاح آدم في صفوف التعاون بدلا من النجم الكاميروني لياندر تاوامبا المنتقل لصفوف الأخدود.
يذكر أن التعاون اقترب من إعلان التعاقد مع مهاجم الوحدة الإماراتي، البرازيلي جواو بيدرو.

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