هلالي يرمم دفاع الدانة
التاريخ
9/6/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الخليج، في التعاقد مع المدافع محمد الخيبري قادما من الهلال في صفقة انتقال حر، لتمثيل الدانة لمدة موسمين، وذلك لتدعيم خط الدفاع الخلجاوي، الذي عانى كثيرا خلال الجولات الخمس الماضية.
ونشأ الخيبري في المراحل السنية بالهلال وصولا إلى الفريق الأول، في الوقت الذي مثل فيه المنتخبات الوطنية من خلال الفئات السنية في العديد من المناسبات.
من جهة أخرى، وافقت إدارة النادي على إعارة المهاجم هشام آل دبيس إلى الجبلين حتى نهاية الموسم الحالي.
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