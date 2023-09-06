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هلالي يرمم دفاع الدانة

9/6/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الخليج، في التعاقد مع المدافع محمد الخيبري قادما من الهلال في صفقة انتقال حر، لتمثيل الدانة لمدة موسمين، وذلك لتدعيم خط الدفاع الخلجاوي، الذي عانى كثيرا خلال الجولات الخمس الماضية.
ونشأ الخيبري في المراحل السنية بالهلال وصولا إلى الفريق الأول، في الوقت الذي مثل فيه المنتخبات الوطنية من خلال الفئات السنية في العديد من المناسبات.
من جهة أخرى، وافقت إدارة النادي على إعارة المهاجم هشام آل دبيس إلى الجبلين حتى نهاية الموسم الحالي.

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