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حرجة الدرب تطارد حلم السفلتة والإنارة

9/6/2023 11:16:35 PM

(MENAFN- Al Watan) تعاني قرية حي الحرجة، بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، من نقص خدمات السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، فضلا عن عدم وجود شبكة للمياه المحلاة أو الصرف الصحي، وطالب الأهالي بالحلول ومساواتهم ببقية الأحياء المجاورة لهم.
من جانبها أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ((الوطن)) أن الحي تمت خدمته سابقا بأعمال أسفلت وإنارة بنسبة 45%، كما تم خدمة الحي بشبكة تصريف مياه أمطار، وجرى حصر الشوارع المتبقية بالحي لإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانات والاعتمادات المالية للبلدية.
تجاهل مطالب
يقول كل من عبدالله محمد عسيري ومرعي الشهراني، إن هناك معاناة من عدم وجود أسفلت فشوارعنا ترابية ولا توجد أعمدة والظلام أصبح عنوان الحي البارز، كذلك فشبكات المياه المحلاة غائبة، وأضافا: عندما طلبنا المشروع اشترطت المياه دخول الأسفلت أولا لتمديد الشبكة، وانتظرنا طويلا بلا فائدة، ورفض عسيري والشهراني أي مبررات أو أعذار لتجاهل مطالب الأهالي مطالبين مساواة الحي ببقية الأحياء القريبة منه.
مشكلة ومعضلة
يرى المواطن عبدالله سليمان أن الحي يعد من أقرب المواقع للشارع العام ومحاط بعدد من الإدارات الحكومية، ومع ذلك يفتقر للكثير من الخدمات الضرورية، وأشار إلى أن مدخل الحي الرئيسي يقع على شارعين أحدهما يقع على شارع المطاعم وينفذ للشارع العام إلا أنه ضيق جدا وعديم الفائدة، أما الأمر الآخر فهناك مشكلة ومعضلة كبيرة فمجاري الصرف الصحي تطفح في الشوارع مهددة بالتلوث البيئي، كما توجد حشائش وتشوهات في بعض الأماكن بالحي، مطالبا الجهات المختصة بضرورة معالجتها.
خدمات تنقص الحي
السفلتة
الإنارة
الأرصفة
شبكة المياه المحلاة
الصرف الصحي

MENAFN06092023000089011017ID1107023662

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