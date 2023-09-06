حرجة الدرب تطارد حلم السفلتة والإنارة

حرجة الدرب تطارد حلم السفلتة والإنارة
التاريخ
9/6/2023 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاني قرية حي الحرجة، بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، من نقص خدمات السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، فضلا عن عدم وجود شبكة للمياه المحلاة أو الصرف الصحي، وطالب الأهالي بالحلول ومساواتهم ببقية الأحياء المجاورة لهم.
من جانبها أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ((الوطن)) أن الحي تمت خدمته سابقا بأعمال أسفلت وإنارة بنسبة 45%، كما تم خدمة الحي بشبكة تصريف مياه أمطار، وجرى حصر الشوارع المتبقية بالحي لإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانات والاعتمادات المالية للبلدية.
تجاهل مطالب
يقول كل من عبدالله محمد عسيري ومرعي الشهراني، إن هناك معاناة من عدم وجود أسفلت فشوارعنا ترابية ولا توجد أعمدة والظلام أصبح عنوان الحي البارز، كذلك فشبكات المياه المحلاة غائبة، وأضافا: عندما طلبنا المشروع اشترطت المياه دخول الأسفلت أولا لتمديد الشبكة، وانتظرنا طويلا بلا فائدة، ورفض عسيري والشهراني أي مبررات أو أعذار لتجاهل مطالب الأهالي مطالبين مساواة الحي ببقية الأحياء القريبة منه.
مشكلة ومعضلة
يرى المواطن عبدالله سليمان أن الحي يعد من أقرب المواقع للشارع العام ومحاط بعدد من الإدارات الحكومية، ومع ذلك يفتقر للكثير من الخدمات الضرورية، وأشار إلى أن مدخل الحي الرئيسي يقع على شارعين أحدهما يقع على شارع المطاعم وينفذ للشارع العام إلا أنه ضيق جدا وعديم الفائدة، أما الأمر الآخر فهناك مشكلة ومعضلة كبيرة فمجاري الصرف الصحي تطفح في الشوارع مهددة بالتلوث البيئي، كما توجد حشائش وتشوهات في بعض الأماكن بالحي، مطالبا الجهات المختصة بضرورة معالجتها.
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الأرصفة
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