برد وسيول على 3 مناطق
التاريخ
9/6/2023 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مناطق جازان وعسير والباحة، أمس، أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وأدت إلى جريان السيول، وامتد تأثير الحالة الجوية إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تعرضت منطقة نجران لرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وتعرضت محافظة الدرب ومراكزها في منطقة جازان لأمطار غزيرة، مما أسهم في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية. في حين دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكّل خطورة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة، ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة، لتشمل الموية والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.
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