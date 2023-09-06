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برد وسيول على 3 مناطق

9/6/2023 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مناطق جازان وعسير والباحة، أمس، أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وأدت إلى جريان السيول، وامتد تأثير الحالة الجوية إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تعرضت منطقة نجران لرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وتعرضت محافظة الدرب ومراكزها في منطقة جازان لأمطار غزيرة، مما أسهم في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية. في حين دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكّل خطورة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة، ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة، لتشمل الموية والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.

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