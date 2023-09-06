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الوصول للقمر أو البقاء والتحديق بالتراب

9/6/2023 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل ما يقرب من العقد من الزمن كتبنا مقال ((عندما يرفض المسؤول تقدم البلد)). ذاع صيت المقال لسبب لا أعرفه تحديداً، لكن كما المقولة الشهيرة: أن التاريخ عبارة عن سلسلة متكررة من الأحداث والسيناريوهات المتشابهة تعيد نفسها لكن مع اختلاف الوقت والمكان والأشخاص!
يبدو أن القصص تعاد بطريقة أو بأخرى!
تغيرت المملكة وتغير كل ركن فيها بعد وصول الرؤية، تطورت المملكة في كل المجالات، وأصبح المسؤولون أكثر كفاءة وأصبح العمل الحكومي متناغما ومنسقا والكل يعمل تحت خطة عامة وأهداف متكاملة، ولم يعد المسؤولون في جزر معزولة وكل له رأيه وطريقته، ولم يعد هناك تضارب في الخطط! لا يوجد كمال مطلق لكن الوضع الحكومي أفضل بمراحل ما كان عليه!
لكن ماذا عن البقية؟
المشكلة تكمن إذا كان القائد يتوجه بهم إلى الأمام والعلو والرفعة وهؤلاء ما زال تفكيرهم بدائيا.
قبل سنتين قابلت أحد العلماء في أمريكا وكان قد بدأ شركته حديثا وكانت لديه فكرة عبقرية ستغير وجه التكنولوجيا الطبية بشكل دراماتيكي، فكرته هي ما يطلق عليها فعلا ((التفكير خارج الصندوق))، فيها إبداع يشبه الخيال، هي مثل عندما كان الناس يستخدمون الطائرات الشراعية وجاءت الطائرة النفاثة هي مثل عندما كان الناس يستخدمون القطار البخاري وأتى القطار السريع، مثل الناس لما كانت تستخدم السفن الشراعية وأتت محركات السفن، هو قام بمثل هذه النقلة لكن في التكنولوجيا الطبية، نحن في هذه الصنعة منذ عقود ونعرف ما هو الشيء الفريد النادر عندما نراه، هناك آلاف الصفحات من البحوث الطبية تنشر يومياً ومئات الاختراعات الطبية والصحية سنويا لكن لا يجذبك ولا يلفت انتباهك إلا شيء خارج عن المألوف! وهو ذلك، ما كان يحتاج إلى سنوات وجهود تخطيط وأموال استطاع جعله بأسابيع وبجزء من التكلفة، شجعته كثيرا وقلت له إن تقنيتك ستغير وجه العالم الطبي، وستكون حديث العالم، وكانت وقتها مجرد نموذج أولي من شركة مبتدئة، وبعدها بفترة تقابلنا مع بعض رجال الأعمال من ربعنا، وكان الحديث عن الوطن كيف تغير مع الرؤية وأن البلد يركز على الإبداع والتكنولوجيا، وتحدثنا أن المملكة تفكر خارج الصندوق في مشاريعها، وكيف أن فكرة مثل ((لاين)) تمثل نقلة تاريخية عالمية وإبداعية في تصميم المدن وأفكار خلاقة خارج الصندوق، وسألني بعضهم عن بعض التكنولوجيا الجديدة خصوصا في المجال الصحي والطبي عالميا، وقتها تذكرت الرجل الذي قابلته صاحب الفكرة الثورية وأيضا تذكرت اثنين من التكنولوجيا المبدعة، وقلت لهم هذه هي ما أعتقده سيكون مساراً مهماً في المستقبل الطبي من عدة مسارات أخرى!
قلت بنفسي ربما بعض رجال الأعمال في البلد تغيروا مع الرؤية خصوصا أن رجل الأعمال عادة هو صاحب القرار ولديه المرونة ولا يرجع كثيرا للجان أو مسؤول أكبر كما في القطاع الحكومي!
ما صار كالعادة البداية حماسا وسواليف ووعودا ومواعيد وإبداء نيات وفي الأخير تطنيش، مع أنني لست صاحب سلعة أو وكيلاً للشركات أو مسوقاً لها لكن اعتقدت وقتها أن الوطن سيستفيد من إحضار هذه التقنيات المستقبلية وسيكون لها صيت جيدا، نسيت أو تناسيت الموضوع مع عدم اهتمام ربعنا!
ويمر الوقت وأقابل في إحدى المناسبات صاحب الشركة الأمريكية التي ذكرتها أعلاه، وقد أصبحت تقنيتهم حقيقة، فلما رآني قابلني بحرارة شديدة، وذكرني بكلامي سابقا أن تقنيتهم ستغير وجه التقنية الطبية، وعرفني على مديري أقسام الشركة، كان سعيد جدا أننا صدقنا بتقنيته وفكرته قبل أن تصبح واقعا! طبعا حاليا الشركات الطبية والصناديق تتصارع على الحصول على نصيب بشركته وزادت قيمة الشركة عشرات مضاعفة، وستزيد قيمتها إلى مئات المرات، أما الشركتان الأخريان التي ذكرتها وناقشناها مع ربعنا فواحدة تم الاستحواذ عليها من إحدى أكبر الشركات الطبية في العالم والأخرى أنجزت إنجازا غير مسبوق طبيا!
ربما هذه القصة تتكرر في مجالات أخرى غير طبية لكن الدرس واحد!
أكتب هذا المقال وأشعر بالأسى أن الحكومة هي حاليا شبه وحيدة تدفع البلد نحو الإبداع والتطور والتفكير خارج الصندوق وفيه يعشق الوقوف مكانه! وفيه ناس لو تقوله ((خذ خير قال ما عندي ماعون!))
سمو ولي العهد يواصل الليل مع النار من دون كلل ولا ملل من أجل رفعة وعلو شأن المملكة ومواطنيها، وشبه يومي تخرج علينا مشاريع وخطط جبارة ثورية إبداعية، حتى العالم يغبطنا عليها من كثرة الإبداع والابتكار والتفرد، وفي المقابل بعض ربعنا من رجال الأعمال ما زال تفكيره سطحيا يفكر في التراب وكيف يأخذ أرضا ينام عليها من أجل غلاء ثمنها وإذا فكر شوي زود سوى عليها عمارة أو مكاتب أو مول!
أين القيمة المضافة للبلد، أين الإبداع أين جلب التقنية ونقلها؟! بكل واقعية الحكومة هي من تغرد شبه وحيدة بينما كثير من رجال الأعمال تسمع سوالفهم – يا كبرها- وأغلبها عن الرؤية بينما أفعالهم تقليدية بعيدة كل البعد عن روح الرؤية!
لنكن صريحين، لولا الله ثم جهود الحكومة بقيادة عراب الرؤية لبقي حالنا على ما هو عليه منذ عقود، جزء ليس بالقليل من القطاع الخاص رجعي التفكير والفعل، وده يرجع بالزمن للوراء ويخلينا كما كان أجدادنا ونبقى على طير يالي (زاد البترول انتعشت الميزانية وحصل مناقصات بالظاهر والباطن! وقل البترول رجع للتقشف وحبس الأراضي!)
أشعر بخيبة أمل من عديد من القطاع الخاص يضع شعار الرؤية ويلتحف بها ولا يعيها ولا يطبقها! ويحب (الشو) وتجده في المناسبات والزيارات يكثر من مذكرات التفاهم والتصوير من أجل الظهور وبعد نهاية المناسبة لا تسمع أي شيء عملي ملموس!
بعضهم ربما يقول: غدا الصناديق الحكومية ستستحوذ على الشركات الصاعدة المبدعة، ربما، لكن تكون هذه الشركات تغيرت كليا وبعدما عرفت الصناديق الكبرى عنها وأصبحت قيمتها مضاعفة أضعافا عديدة! بينما الفرصة لك يا رجل الأعمال في البداية عندما كان كل شيء مقدورا عليه وبسعر بسيط!
للأسف لو نراجع حاليا لا نرى أي إبداع أو أفكار خلاقة فريدة في القطاع الخاص إلا ما ندر رغم دعم الرؤية غير المحدود!
ما أتوقع أن يتغير الحال في عديد من ((القطاع الخاص)) ويواكب الرؤية وتطلعات وآمال الحكومة والشعب إلا إذا تغيرت عقلية التفكير بالتراب!
الرؤية تريد نقلهم إلى القمر وهؤلاء تركيزهم على التراب!
صعب جدا على البعض أن تطلب منه أن ينظر إلى القمر والوصول إلى القمر وهو واقع في غرام التراب، وأعتقد أن البعض سيبقى هكذا إلى أن يدفن فيه!

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