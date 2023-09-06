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الكلام والطعام

9/6/2023 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كانَ الشاعرُ العربيُّ يُكرِمُ مَحبوبتَه بالكلامِ، كمَا يُكرِم ضَيفَه بالطعام. ومن كَرمِ الكلام: (الالتفات). والالتفاتُ تَحَوّلُ الوجهِ عن وضعِه الطبيعي إلى وضعٍ آخر، لكنَّه -في سياقٍ مفاهيميٍّ- تَحَوّلٌ مِن شَيءٍ إلى شيءٍ بوعيٍّ إبداعِيٍّ.
فيمكن تصوّر: سلوك السعوديين -وهم يخلعونَ ثيابَ التديّن الجنائزي- على أنَّه محاولة للالتفاتِ بتغييرِ القِيَمِ، والأفكار، والأوضاع المعيشيَّة، وطرائق العمل. لكنَّ الفرقَ المفاهيميَّ حينَ يكونُ الالتفاتُ إبداعيًا، لا يعتمد أصلًا وفَرعًا، أو طبيعةً واستثناءً، وليسَ ردةَ فعلٍ تُعيدُ الأسلوبَ القديمَ بشكلٍ جديدٍ؛ لهذا فالكاتبُ حين يُحَوِّل أسلوبَه أثناءَ الكتابةِ، فإنَّه يلتفت. لكنَّ المهمَّ تحديد مَكمن الإبداعِ في هذا التحول؛ إذ مجرد تغيير الأسلوبِ قد يأخذ نَمَطًا آليًا كما في أغلب تعبيرِ (القاعديين) ويمكنني إرجاع هذا الوصف إلى شيئين؛ الأول: أهل القاعدةِ البلاغيةِ والنحوية، ومن ثم فالالتفاتُ -حينها- مُجردُ إعادة تدوير للأشكال. والثاني: مفكرو (القاعدةِ) في الحياة الإسلامية، حيث التفاتاتهم في حواراتهم عودة للأساليب القديمةِ، بأشكال حديثة.
ولعلّ ما يَسبَغ على الالتفاتِ صورة ناصعة الجِدّة، هو جعل كلِّ التفاتٍ لحظةَ دهشةٍ أسلوبيةٍ فريدةٍ، بَعيدًا عن ثُقلِ الرُكام. ويمكن أن ألفتَ الانتباهَ -هنا- لقولِ قومِ موسى: ((أجئتنا لتلفتنا عَمّا وجدنا عليه آباءنا)). فكأنَّ الالتفاتَ يستلزم كسرَ الأبويّة، لهذا كانَ الالتفاتُ في الصلاة -ضمن أدبيات التراث- اختلاسًا يُختلَس، فيأتي سؤالُ معنى الصلاةِ التي تَمنَع الالتفاتَ عن المعبود. وهذا يلتقي في معنى التفاني في اللغة، وكيف يُجعَل الالتفاتُ منها وإليها، ثمَّ لها.
ومما يُلفِتُ حين نرى حِسّيةَ طبخِ الطعامِ، تُقابل المتخيلَ العقليَّ لطبخِ الكلام؛ لهذا قالَ محمود درويش: ((الطهو شِعْر الحَواسّ إذا اجتمعت في يد...، قصيدةٌ تؤكلُ ولا تتحمَّل خللًا في التوازنِ بين العناصر)).
حِسّيةُ الطبخِ بوصفِه قصيدةً، تستلزم -في جذورها- التقيّدَ بالوزنِ والقافية التي يحتكم إليها الناسُ، إذ أمامنا في الطبخ: أولًا: فعل الطاهي، وثانيًا: المكونات الحسّية وجودتها (نوع ودرجة)، ومقاييسها (كم)، واحترافية المزج بينها ( كَيْف). ولحظات الإعداد (زمن). وهذا ما يُورِطُ الإبداعَ في الطبخِ، إذ لو حاولَ طاهٍ أن يَصنعَ أكلةً حُرةً، لا ضابطَ لها إلا ما ستنتجه من أذواقٍ لاحقة، فما نتيجة ذلك إلا وبال حاضِر. فالطبخ آنيٌّ، ويبحثُ عن لذةِ الحاضرِ التي تستجيب للوعيِ اللحظي الجارف، لهذا جاءَ مَن يَضع (النَفَس) مكونًا إضافيًا للذةِ الطبخِ، وهذا يُقابل وضعَ النفسِ مقابلَ الجسد، أو الفرق بين فعلِ الجنسِ بِحبٍّ، وفعلِه بلا حُبّ، مِمَّا جاءَ مِن تَفريعَاتٍ ميتافيزيقيّة.
وهذه المقالةُ تأتي بالالتفاتِ؛ ليلتفّ على هذا المأزق وسيكون السؤالُ: كيف للطاهي أن يُبدعَ مَزجًا لمكوناتٍ يلتفتُ بها إلى لذةٍ مُدهِشَة، تجعل المتذوقَ يَدورُ في فلكِ اللذةِ الحاضرة، لكنَّه يعيش متعةً فريدةً جديدةً مستقبلية؟ وهذا السؤال هو ما أطرحه على كُلِ تجربةِ طبخٍ..، وهو ما أعُدّه تعويليَّ الذاتي على إبداعِ الطهاة، لا قدراتهم، فالقدرات مرتبطةٌ بالفعلِ الحسّيّ المتقن، ومقابلها الذوقي الجماعي، أما إبداعهم فهو ما يتجاوز الحاضرَ بوعيٍ شَفّافٍ، إلى إبداعٍ ذاتيٍّ لا يَشذُّ عَن الذوقِ الجامعِ، إلا بقدرِ ما يُدهِشه ليُغيّر مَساره. فقد أصِفُ أحدَهم بأنَّه لا يُجيد الطبخَ، وقد أصفه بأنَّه طاهٍ جَيدٌ، لكن ليس لديه التفات مُدهِش.
ومما يُلتَفتُ إليه ارتباطُ الطعامِ بالإكرامِ؛ إما إكرامُ الضيفِ الغريب، أو إكرامُ النفس والضيف القريب؛ وهذا ما يجعل الطهاةَ مَعنيّين بردةِ فعلِ متذوقِ الطعام، وكأنَّهم يُوغلون في تقديسِ اللحظةِ الحاضرةِ من جهةٍ، وربطِ قدراتهم وتطورها بذلك المتذوقِ من جهةٍ أُخرى. لكن هل فَكَّر أحدُ الطهاةِ بأنَّ الالتفاتَ إكرامٌ للذاتِ وللآخر؟ يمكن هنا أن نستشهد أيضًا ببني إسرائيل حينَ قالوا: ((لن نَصبرَ على طَعامٍ واحد)). وهذا طلبُ التفاتٍ؛ إذ الالتفاتُ في بعضِ تفرعاته - كما قال ابنُ عاشور ((فيه تجديدُ أسلوبِ التعبيرِ عن المعنى بعينه تحاشيًا من تكرر الأسلوبِ الواحد)). والطاهي الملتَفِتُ يَفعَلُ كما يفعل الطهاة، لكنه حين يُذيقنا طعامَه، يُشركنا باللحظةِ الالتفاتية التي فَكّر بها، وجعلنا في نشوةٍ جديدة. فهل يمكن أن يُفكَّر بتحولات الطبخِ وذوقه من خلال هذه النظرية الالتفاتيَّة؟.
يحضرني الآن الشيخُ البلاغيُّ أبو يوسف السَكّاكي؛ لأنّي أعدُّه سَكَّ معايير الطبخِ، وقيّدها بمفتاحِه، إذ لم يجد أفضلَ من مثالِ الطَبخِ، ليُشبِّه به حالَ إبداعيةِ الالتفات الأدبي. وحكاية السَّكاكي كما تراها المقالةُ كالتالي:
لما رأى السكّاكيُّ أنَّ ذبحَ الأنعامِ، ثم تغيير طعمها بالتفنّن بِطَهيهِا، مطيةُ العربِ للذةٍ يرسمونها على وجوهِ الأضياف، فإنَّه جعلَ الالتفاتَ الأدبي يرسم لذةً على وجوهِ المتلقين بتغييرِ طعمِ الأساليب.
والسَكّاكيُّ سينقلنا إلى بنيةٍ مُهِمَةٍ في هذه اللذةِ المُشتَركة، وهي (الملح). والملح في الطعام حِسيٌّ يُقابل الجسدَ، أما ملحُ الكلام فقد وُضِعَ في مُقابل الروحِ، أو النفس. وسنتذكَّر -مرةً أخرى- أصحابَ (النَفَس) في الطعام، حين اقتحموا مَجالًا آخرَ؛ ليُوثِّقُوا بصمةَ الإبداعِ الغامضة.
هنا: هل نستطيع أن نُفَسِّر: لِمَ كانَ مسرحيّو اليابان القُدماء يَرشُّون (الملحَ) على الخشبةِ، قبلَ العرض؟ لما بحثتُ عن سببٍ، وجدتُهم يقولون: ((لحمايةِ الممثلين من الأرواحِ الشِريرة)). والسؤال: هل الأرواحُ الشريرةُ هي التي تَحُثُّ الممثلَ على الالتفات؟. إنَّ الإجابةَ بنعم، تُذكِرنا بأنَّ المَسرحَ -في أصلِه القديم-طَقسٌ دينيٌّ أصيلٌ، يَخشَى الالتفاتَ عن المعبود. لكنَّنا سنتذكَّر أيضًا أنَّ المِلحَ هو الحامي، أي أنَّنَا أمامَ تَصوّرٍ للمِلحِ يَجمَع بَينَ الحِسيِّ والمعنوي. حسيَّتُه واضِحَةٌ، أمَّا معنويتُه فتَمثَّلت فِي قُدرتِه على جَعلِ المُمَثِّل مُتَمَاهيًا مع أرواحٍ محددةٍ جاءَ بها الملحُ. وكأنَّ الممثلَ يَطهُو بالملحِ مَا تُريده أرواحُ الخَشَبةِ والخشّابين، ومِن ثَمَّ هو غافلٌ عن أرواحٍ غيرها. وهذا مَعنىً مِن مَعاني رفضِ الالتفاتِ؛ إذ جُعِلَ الإبداعُ المَسرحِيُّ متَمَاهيًا مع الطبخِ الحِسّي. ويُمكِنُ قِياسُ هذا الرفض على واقعِ كثيرٍ من الحركاتِ الواقعيّة التي حَجّمَت مِن الإبداعِ الأدبي، بتذويبِه فِي كُوبِ مِلح.

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