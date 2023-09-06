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هل للثراء طاقة

9/6/2023 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحنا نسمع، أخيرا، عن خزعبلات الطاقة ومناهجها، المضحك أن لها طقوسا - لن تعرفها حتى تشترك بمقابل مالي - تشبه طقوس التعبد لدى البوذية. ((علم الطاقة)) -كما يسمونه- ممارسوه ما زالوا تحت مراحل النظريات غير المثبتة، ولكن تجد نسبة كبيرة منهم تؤمن بها وتدعي أنها فعلا لها فاعلية ونتائج على أرض الواقع، فما صحة هذه الادعاءات؟
هما فئتان، الأولى لم تنجح معها هذي التمارين (الطقوس الروحانية)، والفئة الأخرى نجحت معهم. يقول الممارسون لها، إنه يجب عليك الإيمان بفاعليتها حتى تتفاعل مع مجال طاقتك. لنترك جانب صياغة الجملة، ولكن ما قالوه صحيح بما يخص التحكم بالعقل. سأشرح لك ما الذي يستعينون به، وهو حقيقة، لكن بطلاسم وطقوس لإيهام العامة أنه علم متخصص، وبالتالي يتحول إلى مهنة ومصدر مالي، ركز معي:
ما يفعلونه هو بالضبط ما يفعله المعالج النفسي، يحاول التحكم بعقلك أو يساعدك بالتحكم في أفكارك، وبالتالي ستتغير تصرفاتك وقراراتك، وعلى أثرها تتغير حياتك. ما يفعلونه هو ما فعله كل شخص بدأ من تحت الصفر –لأن الصفر هو نقطة انطلاق أبناء التجار كما نرى في البرامج التلفزيونية- السر هو أن ترى نفسك في الشخصية والمكان والقدرة والنجاح الذي تتمناه مستقبلا، أن تؤمن أن مكانك الحالي أقل من قيمتك، وأنك فعلا قادر على الوصول لحلمك الذي تعلم يقينا أنه قابل للتحقيق، إيمانك الخالص بهذه الفكرة سيحركك بشكل لا إرادي إلى حلمك وهدفك، وستحققه رغم العواقب لأنك مؤمن به، والمؤمن لا يفقد الأمل، ويرى العقبات مجرد مطبات يمكن تجاوزها بسرعة أقل لتفادي الأضرار، لا سحر ولا شعوذات، إذا تحكمت بعقلك وأفكاره، فقد رسمت مصيرك وأقداره.
لا تحتاج مدرب حياة ولا عالم طاقة، أنت تحتاج لأن ترفع استحقاقا وتؤمن بقدراتك، وإن شعرت بصعوبة ذلك، تذكر أنك لا تستحق أن تشعر بأنك أقل قيمة في حضور ناجحين آخرين. التميز حاجة إنسانية وليست إضافة، إذا لم تتميز فأنت أحد أفراد قطيع ما.
أخيرا.. سمية الناصر لا تبيع وهما، هي أخذت حقيقة وزادتها تعقيدا، مع إضافة بعض الطقوس المحرفة والقابل تطبيقها تحت مسمى تمارين، لتتقاضى على ذلك مالا بشكل شرعي، سيدة أعمال ذكية.

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