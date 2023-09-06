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الأرز الأحمر ثاني رافد للتموين الغذائي

9/6/2023 11:16:34 PM

(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع موسم زراعة وحصاد الأرز الأحمر الحساوي في بعض الحيازات الزراعية في واحة الأحساء الزراعية، اتجه مزارعون للتوسع في استمرار زراعته، ودعم توسعه في المشاريع الزراعية، مؤكدين لـ((الوطن)) أن الأرز الحساوي، كان إلى ما قبل نصف قرن، هو الرافد الثاني للتموين الغذائي في الأحساء، بعد التمور، لافتين إلى أن كثيرا من الأوقاف والأجرة لبعض المزارع والحيازات مخصصة لمحصول الأرز.
ري تدريجي
أكد عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء سابقًا عبد الحميد الحليبي لـ((الوطن)) أن الأرز ((الحساوي))، الذي يتميز بلونه الأحمر، يعتبر من الأقوات الرئيسية في المحافظة، وكان غذاء أساسيًا، وأن الحيازات الزراعية، رغم صغر مساحاتها قبل التوسع في المزارع الحديثة، تغطي جميع الطلبات، وتلبي حاجة السوق المحلي من الأرز، نافيًا مزاعم وادعاءات استهلاك زراعة الأرز في الأحساء، لمياه ري كثيرة، موضحًا، أن الموسم الزراعي للأرز، لا يتجاوز الـ 5 أشهر كحد أقصى، وحاجته للمياه في الشهر الأول، وبعده يكون الري بطريقة تدريجية حتى الشهر الأخير، ثم يحصد وإعلان انتهاء موسم زراعته، على عكس زراعة المحاصيل الأخرى، التي تمتد لطوال العام.
أمن غذائي
أشار الحليبي، إلى أن أهمية الأرز كقوت رئيسي، يمنحه الأولوية في التوسع والدعم كأمن غذائي، مقارنة بالزراعات الأخرى، التي قد لا تكون أساسية، وتستهلك كميات مياه كبيرة، وأن إمكانية التوسع في زراعته، قد تمتد لإمكانية تصديره إلى الدول المجاورة مع مراعاة اختيار التربة الصالحة للزارعة، واختيار موقع زراعي جيد يتوفر فيه الماء، لا سيما تحمله لبعض المياه المالحة، والاستعانة بالأيدي الزراعية ذات الخبرة والعلم الكبيرة في مجال زراعته، مستعرضًا حزمة من مكاسب ومزايا التوسع في زراعته: تقليل استيراد الأرز من الخارج، إيرادات مبيعاته تتجاوز مئات الملايين من الريالات، المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، والمساهمة في خلق فرص وظيفية، والمساهمة في خفض درجات الحرارة واعتدال الطقس لاعتبارات زراعته في أيام الصيف، ودعم الشباب السعودي في مشاريع ريادية جديدة، والاستفادة منه كأرز كقوت أساسي، والقشور كأعلاف للبهائم، والاستفادة من كافة خامات زراعته وحصاده.
فوائد لزراعة الأرز
- تقليل الاستيراد من الخارج
- إيرادات تتجاوز مئات الملايين
- زيادة الرقعة الخضراء
- خلق فرص وظيفية
- خفض درجات الحرارة
- الاستفادة من القشور كأعلاف

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