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إصرار أخضر يحبط مفاجأة مونغوليا

9/6/2023 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاما رحلة دفاعه عن لقبه كبطلا لكأس آسيا، بريمونتادا مذهلة، عندما حول تأخره صفر / 1، حتى الدقيقة 87 من عمر مواجهته أمام منتخب مونغوليا، في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في قطر، بانتصار قوي 3 /1، بنهاية اللقاء الذي احتضنهه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، تقدم منتخب مونغوليا بهدف أول من ضربة جزاء "3"، وحاول بعدها الصقور تعديل النتيجة دون جدوى رغم السيطرة المطلقة على مجريات المواجهة، إلى أن نجح البديل مصعب الجوير في فك طلاس الدفاعات المونغولية بهدف التعادل "87"، ثم أتبعه عبدالله رديف بهدف ثان "90+9"، قبل أن يختم محمد مران الأهداف السعودية بهدف ثالث "90+13"، ليحصد الأخضر أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة، وظل المنتخب المونغولي بلا نقاط في المركز الأخير، وسبق اللقاء مواجهة كمبوديا ولبنان التي انتهت بالتعادل 2 /2، ليحصل كلا منهما على نقطة في الوصافة.

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