إصرار أخضر يحبط مفاجأة مونغوليا

إصرار أخضر يحبط مفاجأة مونغوليا
التاريخ
9/6/2023 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاما رحلة دفاعه عن لقبه كبطلا لكأس آسيا، بريمونتادا مذهلة، عندما حول تأخره صفر / 1، حتى الدقيقة 87 من عمر مواجهته أمام منتخب مونغوليا، في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في قطر، بانتصار قوي 3 /1، بنهاية اللقاء الذي احتضنهه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، تقدم منتخب مونغوليا بهدف أول من ضربة جزاء "3"، وحاول بعدها الصقور تعديل النتيجة دون جدوى رغم السيطرة المطلقة على مجريات المواجهة، إلى أن نجح البديل مصعب الجوير في فك طلاس الدفاعات المونغولية بهدف التعادل "87"، ثم أتبعه عبدالله رديف بهدف ثان "90+9"، قبل أن يختم محمد مران الأهداف السعودية بهدف ثالث "90+13"، ليحصد الأخضر أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة، وظل المنتخب المونغولي بلا نقاط في المركز الأخير، وسبق اللقاء مواجهة كمبوديا ولبنان التي انتهت بالتعادل 2 /2، ليحصل كلا منهما على نقطة في الوصافة.
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