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بنزيما وبونو يتقدمان المرشحين للكرة الذهبية

9/6/2023 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، وحارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، أول 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي، التي أعلنتها أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ومن المنتظر أن تعلن المجلة الفرنسية لاحقا أسماء 10لاعبين آخرين، ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.
يذكر أن الحفل سيقام في الـ30 من أكتوبر المقبل بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.
ويتنافس على الجوائز 10 لاعبين لجائزة أفضل لاعب شاب، و10 لاعبين آخرين لجائزة أفضل حارس مرمى، بخلاف 30 لاعبة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، و30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية للرجال.
وضمت القائمة المعلنة حتى الآن 20 لاعبا، وهم:
1 - الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد - الاتحاد)
2 - المغربي ياسين بونو (إشبيلية – الهلال)
3- الكرواتي جوسكفو جفارديول ( لايبزيج - مانشستر سيتي).
4- الألماني جمال موسيالا ( بايرن ميونخ).
5- الكاميروني أندريه أونانا ( إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)
6- المصري محمد صلاح ( ليفربول).
7 - الإنجليزي بوكايو ساكا ( أرسنال).
8- البلجيكي كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي).
9- الإنجليزي جود بيلينجهام ( بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).
10 - الفرنسي راندال كولو مواني ( آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).
11 - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
12- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ( نابولي).
13- الإيطالي نيكولو باريلا ( إنتر ميلان).
14 - الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أستون فيلا).
15 -البرتغالي روبن دياز ( مانشستر سيتي).
16- النرويجي إيرلينج هالاند ( مانشستر سيتي).
17 - النرويجي مارتن أوديجارد ( أرسنال).
18 - الألماني إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي – برشلونة).
19- الأرجنتيني جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي).
20- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد).
21- الإسباني رودري ( مانشستر سيتي).
22- الفرنسي أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد).
23- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( بي إس جي – إنتر ميامي).
24- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ( إنتر ميلان)
25- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).
26- الكوري الجنوبي كيم مين جاي ( نابولي - بايرن ميونخ).
27- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).
28- الفرنسي كيليان مبابي ( بي إس جي).
29- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي).
30- الإنجليزي هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

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