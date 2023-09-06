بنزيما وبونو يتقدمان المرشحين للكرة الذهبية
التاريخ
9/6/2023 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، وحارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، أول 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي، التي أعلنتها أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ومن المنتظر أن تعلن المجلة الفرنسية لاحقا أسماء 10لاعبين آخرين، ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.
يذكر أن الحفل سيقام في الـ30 من أكتوبر المقبل بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.
ويتنافس على الجوائز 10 لاعبين لجائزة أفضل لاعب شاب، و10 لاعبين آخرين لجائزة أفضل حارس مرمى، بخلاف 30 لاعبة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، و30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية للرجال.
وضمت القائمة المعلنة حتى الآن 20 لاعبا، وهم:
1 - الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد - الاتحاد)
2 - المغربي ياسين بونو (إشبيلية – الهلال)
3- الكرواتي جوسكفو جفارديول ( لايبزيج - مانشستر سيتي).
4- الألماني جمال موسيالا ( بايرن ميونخ).
5- الكاميروني أندريه أونانا ( إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)
6- المصري محمد صلاح ( ليفربول).
7 - الإنجليزي بوكايو ساكا ( أرسنال).
8- البلجيكي كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي).
9- الإنجليزي جود بيلينجهام ( بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).
10 - الفرنسي راندال كولو مواني ( آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).
11 - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
12- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ( نابولي).
13- الإيطالي نيكولو باريلا ( إنتر ميلان).
14 - الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أستون فيلا).
15 -البرتغالي روبن دياز ( مانشستر سيتي).
16- النرويجي إيرلينج هالاند ( مانشستر سيتي).
17 - النرويجي مارتن أوديجارد ( أرسنال).
18 - الألماني إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي – برشلونة).
19- الأرجنتيني جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي).
20- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد).
21- الإسباني رودري ( مانشستر سيتي).
22- الفرنسي أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد).
23- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( بي إس جي – إنتر ميامي).
24- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ( إنتر ميلان)
25- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).
26- الكوري الجنوبي كيم مين جاي ( نابولي - بايرن ميونخ).
27- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).
28- الفرنسي كيليان مبابي ( بي إس جي).
29- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي).
30- الإنجليزي هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)
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