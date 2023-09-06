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القصيم تحتضن اجتماع الحكام

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاجتماع الدوري الأول للموسم الحالي، الذي يقام على مدى يومين بالقصيم.
ويشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من الأولى وحتى الخامسة، لدوري روشن للمحترفين، إضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.
في المقابل تشهد الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.

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