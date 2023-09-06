القصيم تحتضن اجتماع الحكام
التاريخ
9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاجتماع الدوري الأول للموسم الحالي، الذي يقام على مدى يومين بالقصيم.
ويشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من الأولى وحتى الخامسة، لدوري روشن للمحترفين، إضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.
في المقابل تشهد الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.
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