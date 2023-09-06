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أبها يعاود الركض

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف أبها تدريباته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام، منحهم إياها المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، بعد مواجهة الطائي الجمعة الماضي، وعمل المدرب الأبهاوي على رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، مستغلا فترة التوقف الحالية، وركز خلال التدريبات الفنية على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء زعيم الجنوب خلال الجولات الخمس الماضية. التي شهدت انتصارين للفريق مقابل 3 خسائر.

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