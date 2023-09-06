أبها يعاود الركض

أبها يعاود الركض
التاريخ
9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف أبها تدريباته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام، منحهم إياها المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، بعد مواجهة الطائي الجمعة الماضي، وعمل المدرب الأبهاوي على رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، مستغلا فترة التوقف الحالية، وركز خلال التدريبات الفنية على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء زعيم الجنوب خلال الجولات الخمس الماضية. التي شهدت انتصارين للفريق مقابل 3 خسائر.
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