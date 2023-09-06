الاتحاد يستغني عن المنقذ
التاريخ
9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، استقر على الاستغناء عن المهاجم البرازيلي رومارينيو، لتسجيل المدافع الجديد الذي تنوي إدارة النادي التعاقد معه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في مفاجأة غير سارة للاتحاديين، الذين يعدون اللاعب البرازيلي منقذا للنمور في العديد من المواسم والمباريات منذ قدومه للعميد.
وأشارت المصادر إلى أن رومارينيو الممتد عقده مع الاتحاد حتى 2025، سيرحل بصيغة الانتقال النهائي إلى الشباب.
وسيفاضل نونو سانتو، بين الحارس البرازيلي جروهي، والجناح البرتغالي جوتا، للاستغناء عن أحدهما للتعاقد مع الجناح الذي تنوي إدارة العميد التعاقد معه أيضا.
مدافع وجناح
تسابق إدارة العميد الوقت للتعاقد مع مدافع وجناح لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة في جدة خلال ديسمبر المقبل.
ودخلت إدارة النادي في مفاوضات مع نظيرتها في ليفربول لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح، فيما يبرز اسم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، بجانب مدافع ريال بيتيس الإسباني البرازيلي لويز فيليبي، ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الحالية ويعد الأخير الأقرب للتوقيع للعميد.
4 تعاقدات
تعاقدت إدارة الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الرباعي الأجنبي، المهاجم كريم بنزيما والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو بجانب الجناح البرتغالي جوتا، إلا أن الأخير لم يقنع الاتحاديين من الناحية الفنية، وطالب عدد من الاتحاديين برحيل اللاعب واستبداله بلاعب مميز، كما تعاقدت الإدارة مع الرباعي المحلي عبدالله المعيوف قادما من الهلال، وصالح العمري قادما من أبها، وحسن كادش من التعاون، وسلطان الفرحان من الرائد.
- سانتو استقر على رحيل رومارينيو
- الشباب سيكون وجهة منقذ العميد
- مفاضلة ثنائية بين جروهي وجوتا
- التعاقد مع مدافع وجناح سيعجل برحيل الثنائي
- الاتحاد ما زال يلاحق صلاح للتعاقد معه قبل نهاية الانتقالات
- مدافعان يفاضل بينهما العميد وأكثرهما قربا برازيلي
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