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الاتحاد يستغني عن المنقذ

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، استقر على الاستغناء عن المهاجم البرازيلي رومارينيو، لتسجيل المدافع الجديد الذي تنوي إدارة النادي التعاقد معه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في مفاجأة غير سارة للاتحاديين، الذين يعدون اللاعب البرازيلي منقذا للنمور في العديد من المواسم والمباريات منذ قدومه للعميد.
وأشارت المصادر إلى أن رومارينيو الممتد عقده مع الاتحاد حتى 2025، سيرحل بصيغة الانتقال النهائي إلى الشباب.
وسيفاضل نونو سانتو، بين الحارس البرازيلي جروهي، والجناح البرتغالي جوتا، للاستغناء عن أحدهما للتعاقد مع الجناح الذي تنوي إدارة العميد التعاقد معه أيضا.
مدافع وجناح
تسابق إدارة العميد الوقت للتعاقد مع مدافع وجناح لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة في جدة خلال ديسمبر المقبل.
ودخلت إدارة النادي في مفاوضات مع نظيرتها في ليفربول لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح، فيما يبرز اسم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بريسنيل كيمبيمبي، بجانب مدافع ريال بيتيس الإسباني البرازيلي لويز فيليبي، ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الحالية ويعد الأخير الأقرب للتوقيع للعميد.
4 تعاقدات
تعاقدت إدارة الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الرباعي الأجنبي، المهاجم كريم بنزيما والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو بجانب الجناح البرتغالي جوتا، إلا أن الأخير لم يقنع الاتحاديين من الناحية الفنية، وطالب عدد من الاتحاديين برحيل اللاعب واستبداله بلاعب مميز، كما تعاقدت الإدارة مع الرباعي المحلي عبدالله المعيوف قادما من الهلال، وصالح العمري قادما من أبها، وحسن كادش من التعاون، وسلطان الفرحان من الرائد.
- سانتو استقر على رحيل رومارينيو
- الشباب سيكون وجهة منقذ العميد
- مفاضلة ثنائية بين جروهي وجوتا
- التعاقد مع مدافع وجناح سيعجل برحيل الثنائي
- الاتحاد ما زال يلاحق صلاح للتعاقد معه قبل نهاية الانتقالات
- مدافعان يفاضل بينهما العميد وأكثرهما قربا برازيلي

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