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هاريس : محاسبة ترمب ضرورة

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، أن المسؤولين عن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأعمال العنف التي تلت ذلك في الكابيتول يجب أن يحاسبوا، حتى لو كان ذلك يعني دونالد ترمب.
ووجه المدعون الفيدراليون الاتهام إلى ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، بسبب جهوده للتشبث بالسلطة في 2020. كما تم اتهامه في جورجيا بالتخطيط لتخريب إرادة الناخبين الذين انتخبوا الديمقراطي جو بايدن بدلا من منحه فترة ولاية ثانية.
مخالفة القانون
قالت هاريس، التي شغلت منصب المدعي العام في كاليفورنيا قبل أن تنتقل إلى واشنطن كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي: ((لقد قضيت معظم حياتي المهنية كمدعٍ عام. أعتقد أنه يجب محاسبة الناس بموجب القانون، وعندما يخالفون القانون يجب أن تكون هناك مساءلة)).
وكان البيت الأبيض حذرا في معالجة قضية الاتهامات الجنائية ضد ترمب، الذي دفع ببراءته، لتجنب أي نفحة من التدخل السياسي في عمل المدعين العامين، خاصة مع سعي بايدن لولاية ثانية في 2024. لكن كلا من بايدن وهاريس كانا صريحين بشأن ما يعتبرانه الخطر الحقيقي للغاية على الديمقراطية الأمريكية في أعقاب انتخابات 2020.
منطقة تنافسية
تعد منطقة جنوب شرق آسيا ساحة بالغة الأهمية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، خاصة عندما يتعلق الأمر ببحر الصين الجنوبي.
وقد أصدرت بكين أخيرا خريطة حكومية جديدة تؤكد مطالباتها الإقليمية المتنازع عليها في البحر.
بينما تكافح رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتحقيق تقدم في قضايا مثل الانقلاب العسكري في ميانمار.
مخاوف العمر
رفضت هاريس المخاوف بشأن عمر بايدن، 80 عامًا، على الرغم من أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، حيث أظهر استطلاع للرأي، أجرته AP/NORC أخيرًا، أن %77 من الأمريكيين و%69 من الديمقراطيين يعتقدون أنه كبير جدًا في السن، بحيث لا يُسمح له بفترة ولاية ثانية. وتأتي هاريس في المرتبة التالية في ترتيب الرئاسة، لأنها تعمل مع رئيس يبلغ من العمر 86 عامًا في نهاية فترة ولاية ثانية محتملة.

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