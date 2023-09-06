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تمويل أمريكي جديد ينتظر أوكرانيا

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون إن صاروخًا روسيًا ضرب سوقًا مفتوحًا في شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة العشرات، وجاء الهجوم المميت مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، ومن المتوقع أن يعلن عن تمويل أمريكي جديد يزيد على مليار دولار لأوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا.
وتهدف زيارة بلينكن إلى تقييم الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، والإشارة إلى استمرار الدعم الأمريكي في الوقت الذي يعرب فيه بعض الحلفاء الغربيين عن مخاوفهم بشأن التقدم البطيء الذي تحرزه كييف في طرد القوات الروسية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
رادع قوي
وقال بلينكن: ((نريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه، ليس فقط للنجاح في الهجوم المضاد، ولكن لديها ما تحتاجه على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها رادع قوي))، ((نحن مصممون أيضًا على مواصلة العمل مع شركائنا وهم يبنون ويعيدون بناء اقتصاد قوي وديمقراطية قوية)).
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يتعهد بلينكن بأكثر من مليار دولار من التمويل الأمريكي الجديد، وإن الأموال ستخصص ((لمجموعة)) من الاستثمارات، وسيتم تخصيص ما يقرب من 275 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
مخزون البنتاجون
وذكر المسؤول إن نحو 175 مليون دولار من الإجمالي ستكون على شكل أسلحة سيتم توفيرها من مخزون البنتاجون، وقال المسؤول، الذي طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، إن 100 مليون دولار أخرى ستكون على شكل منح للسماح للأوكرانيين بشراء أسلحة ومعدات إضافية. وبالإضافة إلى المساعدة العسكرية، من المتوقع أن يعلن بلينكن عن ما يقرب من 805 ملايين دولار من المساعدات غير المتعلقة بالأسلحة لأوكرانيا، وفقًا لمسؤول آخر في الإدارة، وستتضمن الحزمة أيضًا تحويلًا بقيمة 5.4 ملايين دولار من أصول القلة الروسية المجمدة.
طلب مسبق
وتأتي المساعدة التي أعلن عنها بلينكن من أموال وافق عليها الكونجرس سابقًا، وطلب الرئيس جو بايدن 21 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا للأشهر الأخيرة من عام 2023، لكن ليس من الواضح المبلغ الذي سيتم الموافقة عليه.
ويشعر العديد من المشرعين الجمهوريين بالقلق من تقديم المزيد من المساعدات، وانتقد المرشح الرئاسي للحزب، الرئيس السابق دونالد ترمب، الدعم المالي الأمريكي، كما أظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب.
ومع ذلك، قال بايدن والبنتاجون مرارًا وتكرارًا إنهما سيدعمان أوكرانيا مهما استغرق الأمر، واعتبارًا من 29 أغسطس، كان هناك ما يقرب من 5.75 مليارات دولار متبقية في التمويل المعتمد بالفعل للأسلحة والمعدات المأخوذة من مخزون البنتاجون الحالي.

العملية العسكرية
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ((لا يمكن أن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة))، وهو التعبير الملطف الذي تستخدمه موسكو للحرب، ووصل بلينكن إلى كييف في زيارة ليلية بعد ساعات من شن روسيا هجومًا صاروخيًا على المدينة. وفي القطار المتجه إلى كييف، التقى بلينكن بفريدريكسن، في زيارة رسمية أيضًا، وشكرها على قيادة الدنمارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات (إف-16).
فشل القوات
وتأتي زيارة بلينكن بعد أن أعرب بعض حلفاء أوكرانيا بشكل خاص عن قلقهم من احتمال فشل القوات الأوكرانية في تحقيق أهدافها. وفي حين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء بعض الانتكاسات اليومية في ساحة المعركة، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم ما زالوا متشجعين بشكل عام بسبب تعامل أوكرانيا مع الوضع العسكري.

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