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عقوبات أمريكية لوقف انتهاكات الصراع السوداني

9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سقط السودان في حالة من الفوضى منذ ما يقرب من خمسة أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، ومن ذلك الحين ارتفعت معدلات اللجوء والفرار، مع ارتفاع في معدل انتهاكات حقوق الإنسان جراء العنف والقتل الذي يتلقاه المدنيون من طرفي الصراع، ولذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القائد شبه العسكري السوداني عبد الرحيم حمدان دقلو بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته، وهي العقوبة الأولى التي تستهدف فردًا وأعلنتها الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع.
مذبحة المدنيين
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مطول، إنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم – وهو قائد عسكري كبير وشقيق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية – بتهمة قيادة مجموعة من الجنود المسؤولين عن ((مذبحة المدنيين)). والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي.
وبحسب بيان فإن العقوبات ستشمل جميع الممتلكات والكيانات الأمريكية المملوكة لعبد الرحيم.
وفي بيان موازٍ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تفرض أيضًا قيودًا على التأشيرة على زميله قائد قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة، مما يمنعه من دخول البلاد.
و إن القوات التي يقودها جمعة مسؤولة أيضًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف وقتل الحاكم السابق لولاية غرب دارفور، خميس أبكر، وشقيقه، في يونيو. وقُتل خميس بعد ساعات من اتهامه للقوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بمهاجمة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء جنينة، عاصمة غرب دارفور.
عقوبات الشركات
وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات رئيسية إما مرتبطة بالجيش وقوات الدعم السريع أو مملوكة لهما. كما فرضت قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين من الجانبين السودانيين، فضلا عن قيادات من الحكومة السابقة بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.
ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة شبه العسكرية، عندما اتصلت به AP، إنهم سيرسلون بيانًا مكتوبًا في وقت لاحق.
وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من خمسة ملايين شخص نزحوا بسبب القتال في السودان.
9 اتفاقيات
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخليا منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، بينما فر 1.1 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة. وقالت الوكالة إن أكثر من 750 ألف شخص سافروا إلى مصر أو تشاد.
وقد فشلت الجهود الدولية للتوسط في الصراع حتى الآن. وكان هناك ما لا يقل عن تسعة اتفاقيات لوقف إطلاق النار وانهارت جميعها.
وقد حول القتال العاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة معركة حضرية، مع عدم تمكن أي من الطرفين من السيطرة على المدينة. واستولت قوات الدعم السريع على منازل المدنيين وحولتها إلى قواعد عمليات.
عنف عرقي
وفي الوقت نفسه، في منطقة دارفور الغربية - التي كانت مسرحاً لحملة إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - تحول الصراع إلى عنف عرقي، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن الناشطين والأطباء على الأرض يقولون إن العدد من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
- قالت منظمة العفو الدولية إن كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب واسعة النطاق في الصراع المستمر.
- أعربت أليس ويريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، عن قلقها إزاء ((الهجمات القائمة على الهوية)).
- تم استهداف المدنيين الأبرياء على أساس العرق في دارفور الهجمات في دارفور ترقى إلى جرائم حرب.
- قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يحقق في جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

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