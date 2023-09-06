عقوبات أمريكية لوقف انتهاكات الصراع السوداني

عقوبات أمريكية لوقف انتهاكات الصراع السوداني
التاريخ
9/6/2023 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سقط السودان في حالة من الفوضى منذ ما يقرب من خمسة أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، ومن ذلك الحين ارتفعت معدلات اللجوء والفرار، مع ارتفاع في معدل انتهاكات حقوق الإنسان جراء العنف والقتل الذي يتلقاه المدنيون من طرفي الصراع، ولذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القائد شبه العسكري السوداني عبد الرحيم حمدان دقلو بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته، وهي العقوبة الأولى التي تستهدف فردًا وأعلنتها الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع.
مذبحة المدنيين
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مطول، إنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم – وهو قائد عسكري كبير وشقيق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية – بتهمة قيادة مجموعة من الجنود المسؤولين عن ((مذبحة المدنيين)). والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي.
وبحسب بيان فإن العقوبات ستشمل جميع الممتلكات والكيانات الأمريكية المملوكة لعبد الرحيم.
وفي بيان موازٍ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تفرض أيضًا قيودًا على التأشيرة على زميله قائد قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة، مما يمنعه من دخول البلاد.
و إن القوات التي يقودها جمعة مسؤولة أيضًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف وقتل الحاكم السابق لولاية غرب دارفور، خميس أبكر، وشقيقه، في يونيو. وقُتل خميس بعد ساعات من اتهامه للقوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بمهاجمة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء جنينة، عاصمة غرب دارفور.
عقوبات الشركات
وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات رئيسية إما مرتبطة بالجيش وقوات الدعم السريع أو مملوكة لهما. كما فرضت قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين من الجانبين السودانيين، فضلا عن قيادات من الحكومة السابقة بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.
ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة شبه العسكرية، عندما اتصلت به AP، إنهم سيرسلون بيانًا مكتوبًا في وقت لاحق.
وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من خمسة ملايين شخص نزحوا بسبب القتال في السودان.
9 اتفاقيات
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخليا منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، بينما فر 1.1 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة. وقالت الوكالة إن أكثر من 750 ألف شخص سافروا إلى مصر أو تشاد.
وقد فشلت الجهود الدولية للتوسط في الصراع حتى الآن. وكان هناك ما لا يقل عن تسعة اتفاقيات لوقف إطلاق النار وانهارت جميعها.
وقد حول القتال العاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة معركة حضرية، مع عدم تمكن أي من الطرفين من السيطرة على المدينة. واستولت قوات الدعم السريع على منازل المدنيين وحولتها إلى قواعد عمليات.
عنف عرقي
وفي الوقت نفسه، في منطقة دارفور الغربية - التي كانت مسرحاً لحملة إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - تحول الصراع إلى عنف عرقي، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن الناشطين والأطباء على الأرض يقولون إن العدد من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
- قالت منظمة العفو الدولية إن كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب واسعة النطاق في الصراع المستمر.
- أعربت أليس ويريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، عن قلقها إزاء ((الهجمات القائمة على الهوية)).
- تم استهداف المدنيين الأبرياء على أساس العرق في دارفور الهجمات في دارفور ترقى إلى جرائم حرب.
- قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يحقق في جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
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