عاصفة لي تهدد بتحولها إلى إعصار كبير

عاصفة لي تهدد بتحولها إلى إعصار كبير
التاريخ
9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت العاصفة الاستوائية ((لي)) المياه المفتوحة للمحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تتحول قريبًا إلى إعصار مع اقترابها من منطقة البحر الكاريبي.
وتقع العاصفة على بُعد نحو 1265 ميلا (2040 كيلو مترًا) من الشرق إلى الجنوب الشرقي من جزر ليوارد الشمالية.
وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أغسطس من أن موسم الأعاصير هذا العام سيكون فوق المعدل الطبيعي، حيث من المتوقع حدوث ما بين 14 و21 عاصفة مسماة. ومن بين هذه الحالات يمكن أن تتحول العواصف إلى ما بين 6 و11 إعصارا، ومن المحتمل أن يتحول من 2 إلى 5 منها إلى أعاصير كبرى.
وأفاد الخبراء بأنه من المتوقع أن تتحول ((لي)) إلى إعصار في وقت لاحق، وتتطور إلى إعصار كبير في غضون يومين. وقال المركز الوطني للأعاصير: ((تواصل لي تعزيزها بوتيرة سريعة))، مشيرا إلى أن العاصفة تتحرك فوق مياه دافئة للغاية وبيئة رطبة.
وتعد ((لي)) العاصفة الثانية عشرة في موسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي يمتد من الأول من يونيو إلى 30 نوفمبر.
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