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عاصفة لي تهدد بتحولها إلى إعصار كبير

9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت العاصفة الاستوائية ((لي)) المياه المفتوحة للمحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تتحول قريبًا إلى إعصار مع اقترابها من منطقة البحر الكاريبي.
وتقع العاصفة على بُعد نحو 1265 ميلا (2040 كيلو مترًا) من الشرق إلى الجنوب الشرقي من جزر ليوارد الشمالية.
وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أغسطس من أن موسم الأعاصير هذا العام سيكون فوق المعدل الطبيعي، حيث من المتوقع حدوث ما بين 14 و21 عاصفة مسماة. ومن بين هذه الحالات يمكن أن تتحول العواصف إلى ما بين 6 و11 إعصارا، ومن المحتمل أن يتحول من 2 إلى 5 منها إلى أعاصير كبرى.
وأفاد الخبراء بأنه من المتوقع أن تتحول ((لي)) إلى إعصار في وقت لاحق، وتتطور إلى إعصار كبير في غضون يومين. وقال المركز الوطني للأعاصير: ((تواصل لي تعزيزها بوتيرة سريعة))، مشيرا إلى أن العاصفة تتحرك فوق مياه دافئة للغاية وبيئة رطبة.
وتعد ((لي)) العاصفة الثانية عشرة في موسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي يمتد من الأول من يونيو إلى 30 نوفمبر.

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