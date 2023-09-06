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الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا إضافية على 6 من عمالقة التكنولوجيا

9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قواعد إضافية على 6 من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركات ((ميتا)) و((أبل)) و((مايكروسوفت))، لمنعها من إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق الرقمية.
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان، أنها صنفت شركات ((ألفابت)) و((أمازون)) و((بايت دانس)) و((ميتا)) و((مايكروسوفت)) باسم ((حراس بوابة))، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل الأوروبي.
من هم ((حراس البوابة))
وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين شركات التكنولوجيا ((حراس بوابة)) إذا كانت ((توفر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية للنظام الأساسي)).
بمعنى آخر، حراس البوابات هم العمالقة الرقميون، مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وخدمات ((كلاود)) التي من المستحيل تجنبها عند استخدام الإنترنت.
وبعد لائحة الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يفرض القرار الجديد التزامات إضافية على شركات التكنولوجيا لمنعها من تطبيق ((شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة)).
مهلة 6 أشهر
وبموجب القرار، ((أمام الشركات الآن 6 أشهر لتنفيذ قائمة الالتزامات والقيود)) التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وإذا فشلت الشركات بالالتزام بالقواعد الجديدة، ((من الممكن أن يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبة تصل إلى 10% من عائداتها السنوية، والتي يمكن مضاعفتها إذا كررت الانتهاك)).
في الوقت نفسه، تدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن جاذبية ((مايكروسوفت)) و((آبل)) اللتين زعمتا أن بعض خدماتها مثل Bing، وEdge، وMicrosoft Advertising، بالإضافة إلى iMessage، ليست مؤهلة لتصنّف ((حراس بوابة)).
وذكرت صحيفة ((فايننشال تايمز))، أن كلتا الشركتين تجادلان بصورة خاصة وعلى نحو منفصل بأن خدمتيهما ليستا كبيرة أو قويتين إلى الدرجة التي تبرر أن يُفرض عليهما قيود قانون الخدمات الرقمية المصمم لتعزيز المنافسة في مجال التقنية.
قواعد التشغيل البيني والمنافسة
وستكون هذه المنصات القوية، التي تُحدَّد على أساس إيراداتها وأعداد المستخدمين، مطالبة بتلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة.
ومن المعروف بالفعل أن شركتي آبل ومايكروسوفت، بالإضافة على أمازون، وميتا، وألفابت، وسامسونج، و(بايت دانس)، مدرجة في القائمة، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الخدمات التي تخضع للوائح الجديدة.
ووفقًا لصحيفة ((فايننشال تايمز))، فإنه من غير المرجح أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة ((ويندوز)) التابعة لها تلبي المعايير اللازمة لجعلها مستثناة من اللوائح، لكنها قد تجادل بأن حصة بينج الصغيرة نسبيًا في سوق البحث، مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة جوجل، قد تتضاءل أكثر إن فُرض عليها منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.
آيمسج التابع لشركة آبل
ويُقال إن شركة ((آبل)) تعمل على أساليب من شأنها فتح نظام التشغيل (آي أو إس) لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتحميل الجانبي للتطبيقات للامتثال للقواعد الجديدة.
ولكن ((الفايننشال تايمز)) تقول إن الشركة تجادل بأن (آيمسج) لا يصل إلى عتبة المستخدمين الخاصة بقانون الخدمات الرقمية البالغ 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهذا يعني أنه لا ينبغي له التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى.
ومع أن شركة آبل لم تكشف عن أرقام رسمية، أشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الخارجية تشير إلى أن عدد مستخدمي (آيسمج) قد يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.
هذا، ويُعد قانون الخدمات الرقمية جزءًا من مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من قوة شركات التقنية.
وقد دخل قانون الخدمات الرقمية، الذي يركز في كيفية تعامل المنصات مع بيانات المستخدمين والإشراف، حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي.
قانون الأسواق الرقمية DMA
ويعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين، ويحدد سلسلة من الالتزامات التي يتعين على حراس البوابة الالتزام بها، بما في ذلك عدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
ويتبع هذا القانون قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس، ويهدف إلى الحد من الكراهية عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات المضللة من خلال أول قوانين تحكم المحتوى عبر الإنترنت على الإطلاق.
ويهدف DMA إلى التراجع عن حارس البوابة أو الموقف المسيطر الذي سيطرت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات العشر الماضية، ويمنح المفوضية الأوروبية القدرة على إجراء تحقيقات في السوق وتصميم العلاجات إذا خرجت الشركات عن الخط.
وقال أحد مسؤولي اللجنة: ((هذا أمر ثوري)). وتعتزم بروكسل أن تفتح القوانين الباب أمام المزيد من المنافسة، مما يسمح للشركات الناشئة بالتنافس مع الشركات العملاقة على قدم المساواة لأول مرة.
وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيحرر المستهلكين والشركات، وخاصة الشركات الناشئة التي واجهت عوائق فنية للوصول إلى منصة للوصول إلى المستخدمين: على سبيل المثال، الآن عندما يرى المستهلك أن أحد التطبيقات لا يعمل بشكل جيد على هواتفه، فإنه يعتقد على الفور أن التطبيق ليس جيدًا حقًا. في كثير من الأحيان، لا يكون ذلك بسبب أن التطبيق المنافس سيئ، ولكن لأن إمكانية التشغيل البيني مفقودة، لأنه من مصلحة حارس البوابة التأكد من أن التجربة ليست هي نفسها.
وغالبًا ما تأتي الهواتف مجهزة مسبقًا بتطبيقات الطقس والخرائط والآلة الحاسبة والبريد الإلكتروني، والتي يصعب حذف بعضها. لن يسمح بهذا بعد الآن، وسيتم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من تحقيق الدخل من المعلومات حول مستخدمي الهاتف، مما سيمنعها من استخدام البيانات التي تجمعها من تطبيقات متعددة على الهاتف لبناء صورة مفصلة عن سلوكيات المستهلك الفردية للمعلنين.
كما قدم المسؤولون أمثلة على الضوابط المتعلقة بأنظمة الدفع على هواتف أبل وأندرويد. وفي حين يمكن للمستهلكين استخدام بدائل مثل البطاقات المصرفية، فقد تكون هناك شركات ناشئة يمكنها تقديم خدمات مبتكرة حقًا لا يمكن الاستمرار فيها حاليا بسبب نشاط ((حراسة البوابة)) المزعوم.
قانون الأسواق الرقمية (DMA)
- ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين
- يحدد سلسلة من الالتزامات لعدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
- يكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
- يعطي الحق لإجراء تحقيقات إذاء خرجت الشركات عن الخط.
- يخص القانون شركات ((آبل)) و((ألفابت)) و((أمازون))و((بايت دانس)) و((ميتا)) و((مايكروسوفت)).

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