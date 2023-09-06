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جازان تنفرد بآبار الشرب

9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة جازان آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بنسبة 100%، بينما بلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض 10 آبار مشكلة 63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيًا بإجمالي 3 آبار لكل منهما بـ19%، ونجران ثالثًا ببئر وحيدة.
وفاقت آبار الشرب الأنبوبية لمصادر المياه لمختلف الأغراض آبار الشرب اليدوية والمراقبة، إذ بلغ إجمالي الآبار 26 بئرا، منها 16 بئرا أنبوبية بـ62%، و5 آبار مراقبة (ثانيا) بـ19%، و4 آبار يدوية بـ15%. في وقت خلت فيه 6 مناطق من آبار مصادر المياه، وحصدت ((صفر)) في الآبار الأنبوبية واليدوية والمراقبة.
63% للرياض
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من آبار الشرب الأنبوبية بـ63%، وصدارة جازان لآبار الشرب اليدوية بـ100%، وسيطرت الشرقية على آبار المراقبة بـ40%، وبلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض 10 آبار بـ63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيا بإجمالي 3 آبار لكل منهما بـ19%، ونجران ثالثا بإجمالي بئر وحيدة بـ6%، وبلغ إجمالي آبار الشرب اليدوية 4 في جازان بـ100%، وخلت بقية مناطق المملكة من آبار الشرب اليدوية، وبلغ إجمالي آبار المراقبة في الشرقية بئرين بـ40%، وبئرا وحيدة لكل من تبوك والحدود الشمالية ونجران بـ20%.
آبار محفورة
استحوذت آبار الشرب الأنبوبية المحفورة على النصيب الأكبر من الآبار المحفورة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 9455 بئرا محفورة، منها 5939 بئرا أنبوبية محفورة بـ63%، وحلت آبار الشرب اليدوية المحفورة ثانيا بإجمالي 2542 بئرا محفورة بـ27%، والآبار الاختبارية والمراقبة ثالثا بإجمالي 974 بئرا محفورة بـ10%.
30% للمدينة
بلغ إجمالي عدد آبار مياه الإمداد الحضري في مختلف مناطق المملكة 2609 آبار مياه إمداد حضري، وبلغ إجمالي الحقول 116 حقلا، وإجمالي الطاقة التشغيلية 1.689.103.000 م3 بالسنة. وتصدرت المدينة المنورة آبار مياه الإمداد الحضري، حيث بلغت إجمالي الآبار بها 787 بئرا بـ30%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 504 آبار بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 299 بئرا بـ11%، والشرقية رابعا بإجمالي 194 بئرا بـ7%، ومكة المكرمة خامسا بإجمالي بـ143 بئرا بـ5%.
الآبار بأنواعها
%62 من آبار المياه أنبوبية
%63 من الآبار المحفورة أنبوبية
المدينة تتصدر آبار مياه الإمداد الحضري
الرياض أكثر آبار شرب أنبوبية
جازان والشرقية تسيطران على الآبار اليدوية والمراقبة
26 بئرا لمصادر المياه
9455 بئرا محفورة
2609 آبار مياه الإمداد الحضري
الأكثر آبار شرب أنبوبية:
الرياض: 63%
المدينة: 19%
الحدود الشمالية: 19%
نجران: 6%
بقية المناطق: 0
آبار الشرب اليدوية:
جازان: 100%
بقية المناطق: 0
آبار المراقبة:
الشرقية: 40%
تبوك: 20%
الحدود الشمالية: 20%
نجران: 20%
بقية المناطق: 0
الأكثر آبار مياه الإمداد الحضري:
المدينة: 30%
الرياض: 19%
القصيم: 11%
الشرقية: 7%
مكة: 5%

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