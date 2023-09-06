جازان تنفرد بآبار الشرب

جازان تنفرد بآبار الشرب
التاريخ
9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة جازان آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بنسبة 100%، بينما بلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض 10 آبار مشكلة 63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيًا بإجمالي 3 آبار لكل منهما بـ19%، ونجران ثالثًا ببئر وحيدة.
وفاقت آبار الشرب الأنبوبية لمصادر المياه لمختلف الأغراض آبار الشرب اليدوية والمراقبة، إذ بلغ إجمالي الآبار 26 بئرا، منها 16 بئرا أنبوبية بـ62%، و5 آبار مراقبة (ثانيا) بـ19%، و4 آبار يدوية بـ15%. في وقت خلت فيه 6 مناطق من آبار مصادر المياه، وحصدت ((صفر)) في الآبار الأنبوبية واليدوية والمراقبة.
63% للرياض
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من آبار الشرب الأنبوبية بـ63%، وصدارة جازان لآبار الشرب اليدوية بـ100%، وسيطرت الشرقية على آبار المراقبة بـ40%، وبلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض 10 آبار بـ63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيا بإجمالي 3 آبار لكل منهما بـ19%، ونجران ثالثا بإجمالي بئر وحيدة بـ6%، وبلغ إجمالي آبار الشرب اليدوية 4 في جازان بـ100%، وخلت بقية مناطق المملكة من آبار الشرب اليدوية، وبلغ إجمالي آبار المراقبة في الشرقية بئرين بـ40%، وبئرا وحيدة لكل من تبوك والحدود الشمالية ونجران بـ20%.
آبار محفورة
استحوذت آبار الشرب الأنبوبية المحفورة على النصيب الأكبر من الآبار المحفورة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 9455 بئرا محفورة، منها 5939 بئرا أنبوبية محفورة بـ63%، وحلت آبار الشرب اليدوية المحفورة ثانيا بإجمالي 2542 بئرا محفورة بـ27%، والآبار الاختبارية والمراقبة ثالثا بإجمالي 974 بئرا محفورة بـ10%.
30% للمدينة
بلغ إجمالي عدد آبار مياه الإمداد الحضري في مختلف مناطق المملكة 2609 آبار مياه إمداد حضري، وبلغ إجمالي الحقول 116 حقلا، وإجمالي الطاقة التشغيلية 1.689.103.000 م3 بالسنة. وتصدرت المدينة المنورة آبار مياه الإمداد الحضري، حيث بلغت إجمالي الآبار بها 787 بئرا بـ30%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 504 آبار بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 299 بئرا بـ11%، والشرقية رابعا بإجمالي 194 بئرا بـ7%، ومكة المكرمة خامسا بإجمالي بـ143 بئرا بـ5%.
الآبار بأنواعها
%62 من آبار المياه أنبوبية
%63 من الآبار المحفورة أنبوبية
المدينة تتصدر آبار مياه الإمداد الحضري
الرياض أكثر آبار شرب أنبوبية
جازان والشرقية تسيطران على الآبار اليدوية والمراقبة
26 بئرا لمصادر المياه
9455 بئرا محفورة
2609 آبار مياه الإمداد الحضري
الأكثر آبار شرب أنبوبية:
الرياض: 63%
المدينة: 19%
الحدود الشمالية: 19%
نجران: 6%
بقية المناطق: 0
آبار الشرب اليدوية:
جازان: 100%
بقية المناطق: 0
آبار المراقبة:
الشرقية: 40%
تبوك: 20%
الحدود الشمالية: 20%
نجران: 20%
بقية المناطق: 0
الأكثر آبار مياه الإمداد الحضري:
المدينة: 30%
الرياض: 19%
القصيم: 11%
الشرقية: 7%
مكة: 5%
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