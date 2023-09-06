Thursday, 07 September 2023 09:14 GMT

نائب أمير مكة يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

9/6/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود ونيابةً عنه،كرَّم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ،بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -اليوم- الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين،البالغة جوائزها 4.000.000 ريال ،خلال الحفل الختامي الذي نظَّمَته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولةً حول العالم،بحضور عدد من الأمراء و العلماء والمشايخ وسفراء الدول العربية والإسلامية، وعدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية والقيادات الأمنية ولفيف من الدعاة وخطباء الجوامع بمنطقة مكة المكرمة.
وفي بداية الحفل استمعَ نائب أمير مكة والحضور لعدد من تلاوات المتسابقين،كما تم تقديم عرض مرئي عن المسابقة وأهدافها والمراحل التطويرية التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
إثر ذلك ألقيت كلمة المتسابقين، ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن نعمان بن عتيق من سلطنة عمان ، عبَّروا خلالها عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على رعايتها هذه المسابقة الدولية،مشيرين إلى أن المشاركة والتنافس في هذه المسابقة العريقة والمميزة في هدفها وهو تحفيز أبناء المسلمين في دول العالم على التنافس قي حفظ القرآن الكريم،مقدمين الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والاستقبال.
عقب ذلك ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،كلمةً رحَّب فيها بصاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز،نائب أمير منطقة مكة المكرمة،وأصحابِ السموِّ والمعالي والفضيلة والسعادة الحضور.
وقال معاليه : يسرني في هذه الليلة المباركة ومن جوار الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الحرام أن أرحِّب بكم في الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين،التي يرعاها خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانُ بنُ عبد العزيز آل سعود،أيده الله.
وأضاف : ختم الله سبحانه وتعالى الرسالات برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- فأوحى إليه أعظم كتاب؛ألا وهو القرآن العظيم،ويسَّر معانيه وألفاظه لعباده وأكرم من شاء من عباده بمهمة العناية به، وقد أكرم الله ملوك هذه البلاد بهذه المهمة الشريفة؛فكانت هذه البلاد المباركة حاملة اللواء في هذا الزمان في مجال تعليم القرآن الكريم وطباعته ونشره منذ عهد موحدها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن ـطيب الله ثراه ـ إلى عهدِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين أيدهما الله.
وبيَّن معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سخَّرت جميعَ إمكاناتها لخدمة هذه المسابقة القرآنية،التي لها شأن عظيم لدى أبناء المسلمين في مختلف دول العالم وتحمل اسمًا عظيمًا؛هو اسم الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مشيرًا إلى أن ما رأيناه في العرض المرئي من إشارات إلى تطور هذه المسابقة في فروعها ونظامها وارتفاع عدد الدول المشاركة في دورتها الحالية،حيث وصل إلى 117 دولةً كأعلى عدد من الدول في تاريخ هذه المسابقة وما وصلت إليه جوائزها في هذا العام التي بلغ مجموعها أربعة ملايين ريال سعودي.
وأوضح أن أعلى جائزة في المسابقة كانت للفائز الأول في الفرع الأول؛ وهي خمس مئة ألف ريال،وبدعم وتوجيه القيادة الرشيدة حرصت الوزارة على تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية والعدالة في تحكيم المسابقة،فقد شاركَ في تحكيم هذه الدورة عددٌ من أصحاب الفضيلة من أهل العلم والخبرة والتخصص من أبناء المملكة ومن خارجها استمعوا للمتسابقين وقاموا بالتحكيم بينهم عبر نظام تحكيم إلكتروني دقيق،فلهم جزيل الشكر على ما بذلوه من جهد في التحكيم بين المتسابقين.
وقدَّم التهنئة للفائزين وللجميع على تميزهم في حفظ القرآن الكريم ووصولهم إلى تمثيل بلدانهم في هذه المسابقة الكبيرة،والعمل بكتاب الله لما فيه من الخير والبركة،مقدمًا الشكر لمنسوبي الحرمين الشريفين على تسهيل الدعم لإقامة هذه المسابقة في في بيت الله الحرام .
وسأل الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، ولقيادتها الرشيدة خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جبارة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين،متوجًا بالشكر والتقدير لسموِّ نائبِ أميرِ مكة المكرمة على حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لتكريم حفظة كتاب الله .
وفي نهاية الحفل جرى تكريم الطلاب الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة،كما كُرِّمَ المشاركون من المحكمين والمتدربين،ورؤساء اللجان العاملة في المسابقة،والجهات الحكومية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد اعتمد نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، التي عُقدت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة 9 ــ 21 صفر 1445هـ، بمشاركة 166 متسابقا من 117 دولة، تنافسوا على فروع المسابقة الخمسة، ويبلغ إجمالي الجوائز 4.000.000 ريال.
وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول أيوب بن عبدالعزيز الوهيبي من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ 500.000 ريال، وبالمركز الثاني سعد بن سعدي سليم من الجزائر وحصل على مبلغ 450.000 ريال، وبالمركز الثالث أبو الحسن حسن نجم من تشاد وحصل على مبلغ 400.000 ريال.
وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول عمار بن سالم الشهري من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ 300.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني محمد بن عدنان العمري من البحرين وحصل على مبلغ 275.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث عبدالعزيز بن مالك أطلي من سوريا وحصل على مبلغ 250.000 ريال.
وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول محمد بن إبراهيم محمد من الصومال وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني شعيب بن محمد حسن من السويد وحصل على مبلغ 190.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث فيصل أحمد من بنغلاديش وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد مفيد العزة من إندونيسيا وحصل على 170.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سراج الدين معمر كندي من ليبيا وحصل على 160.000 ريال.
وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول محمد غاي من السنغال وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وبالمركز الثاني حاتم عبدالحميد فلاح من ليبيا وحصل على مبلغ 140.000 ريال، وبالمركز الثالث ياسين عبدالرحمن من أوغندا وحصل على مبلغ 130.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع مشفق الرحمن من بنغلاديش وحصل على مبلغ 120.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس عبدالقادر يوسف محمد من الصومال وحصل على مبلغ 110.000 ريال.
فيما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول إلياس عبدو من دولة لاريونيون وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني إبراهيم شهبندري من الهند وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث مروان بن شلال من هولندا وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع مصطفى سنانوفيتش من البوسنة والهرسك وحصل على مبلغ 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس حاسب أمر الله من مقدونيا الشمالية وحصل على مبلغ 45.000 ريال.
وبهذه المناسبة أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدروهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوهاً بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدماً التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز، موصياً لهم بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الذي يرعى هذه المسابقة الدولية وولي عهده، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وأهله.

MENAFN06092023000089011017ID1107023642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث