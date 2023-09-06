وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.7% فى 2024

وقالت الوزارة في تقرير قبل تقديم موازنة 2024 إلى البرلمان، إن التوقعات استندت إلى افتراض تحسن الطلب الخارجي على سلع البلاد ومحصول متوسط بعد محصول هزيل هذا العام بسبب نقص هطول الأمطار.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6 بالمئة عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض ​​إلى 2% عام 2025.

رويترز