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وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.7% فى 2024

9/6/2023 11:16:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية يوم الأربعاء إن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024 بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.

وقالت الوزارة في تقرير قبل تقديم موازنة 2024 إلى البرلمان، إن التوقعات استندت إلى افتراض تحسن الطلب الخارجي على سلع البلاد ومحصول متوسط بعد محصول هزيل هذا العام بسبب نقص هطول الأمطار.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6 بالمئة عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض ​​إلى 2% عام 2025.

رويترز

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