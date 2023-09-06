وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.7% فى 2024
التاريخ
9/6/2023 11:16:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية يوم الأربعاء إن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024 بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.
وقالت الوزارة في تقرير قبل تقديم موازنة 2024 إلى البرلمان، إن التوقعات استندت إلى افتراض تحسن الطلب الخارجي على سلع البلاد ومحصول متوسط بعد محصول هزيل هذا العام بسبب نقص هطول الأمطار.
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6 بالمئة عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 2% عام 2025.
رويترز
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