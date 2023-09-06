وسوق بنك“باركليز” البريطاني لإطلاق سندات غير مؤمنة طويلة الأجل على أربعة مراحل، ويتوقع أن يعلن المصرف عن أسعارها اليوم وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن مباحثات التسعير المبدئية تشير إلى ارتفاع عائد السندات ذات المعدل الثابت القابل للتحويل إلى معدل متغير لأجل 11 عاماً، بنسبة 2.65% فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلن“كايشا بنك” الإسباني عن توفير سندات عادية على ثلاث مراحل، يرتفع فيها عائد السندات ذات الأجل الأطول، والبالغ 11 عاماً بمعدل ثابت للعائد وغير قابلة للخصم قبل 10 سنوات، بمقدار 2.7% فوق عائد سندات الخزانة.

ويأتي تحرك البنوك الأوروبية بعد يوم من نجاح نحو 20 من المقرضين جمع 36 مليار دولار من الديون في السوق الأمريكي أمس الثلاثاء، لتصبح الجلسة الأكثر نشاطاً من حيث عدد المعاملات والمعروض خلال العام الجاري.