البنوك الأوروبية تواصل طرح السندات الاستثمارية فى السوق الأمريكى بعد نشاط قوى
التاريخ
9/6/2023 11:16:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قاد عدد من المؤسسات المالية الأوروبية، الأربعاء، عمليات إصدار سندات استثمارية لأكثر من 10 شركات مختلفة في السوق الأولية الأمريكية، بعد يوم من وصول كل من حجم وعدد المعاملات لأعلى مستوياتها خلال العام.
وسوق بنك“باركليز” البريطاني لإطلاق سندات غير مؤمنة طويلة الأجل على أربعة مراحل، ويتوقع أن يعلن المصرف عن أسعارها اليوم وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن مباحثات التسعير المبدئية تشير إلى ارتفاع عائد السندات ذات المعدل الثابت القابل للتحويل إلى معدل متغير لأجل 11 عاماً، بنسبة 2.65% فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأعلن“كايشا بنك” الإسباني عن توفير سندات عادية على ثلاث مراحل، يرتفع فيها عائد السندات ذات الأجل الأطول، والبالغ 11 عاماً بمعدل ثابت للعائد وغير قابلة للخصم قبل 10 سنوات، بمقدار 2.7% فوق عائد سندات الخزانة.
ويأتي تحرك البنوك الأوروبية بعد يوم من نجاح نحو 20 من المقرضين جمع 36 مليار دولار من الديون في السوق الأمريكي أمس الثلاثاء، لتصبح الجلسة الأكثر نشاطاً من حيث عدد المعاملات والمعروض خلال العام الجاري. أرقام
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