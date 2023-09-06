وفي وقت مبكر من الجلسة، انخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بعد أن زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 1.8 نقطة إلى 54.5 نقطة خلال أغسطس، وبخلاف التوقعات بانخفاضه إلى 52.5 نقطة، ليواصل تسجيل نمو للشهر الثامن على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار ليلامس 105.02، متجاوزا أعلى مستوى خلال ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه أمس، حيث يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.43 مليون برميل.

وقال“كالوم ماكفيرسون”، رئيس قسم السلع في“إنفيستيك”:“حققت آلية فرض سقف سعري والتي كشفت عنها مجموعة السبع هذا العام، هدفها المتمثل في الحد من عائدات النفط من روسيا، دون تضخيم أسعار النفط بشكل غير مبرر وسط تخفيضات إمدادات أوبك”، حسبما ذكر موقع“أويل برايس”.

وتراجعت صادرات روسيا من المنتجات النفطية -الديزل وزيت الوقود- بنسبة 9% على أساس شهري إلى 2.28 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وهو أدنى مستوياتها في 11 شهرًا، مع تقليص المصافي لعملياتها استعدادًا للصيانة، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

وقال خبير اقتصادي لدى صندوق النقد الدولي خلال مقابلة مع“بلومبرج”:“على الرغم من تمديد تخفيضات إنتاج النفط، من المقرر أن تحافظ السعودية على زخم النمو في قطاعها غير النفطي، الذي يمثل حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.6% بما يعادل 56 سنتًا عند 90.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال الجلسة إلى 89.25 دولار.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% أو 85 سنتًا، ليسجل 87.54 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال التداولات إلى 85.93 دولار.