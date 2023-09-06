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“سوزوكى” تطرح الإصدار الجديد من“جراند فيتارا” و”فرونكس” 2024

9/6/2023 11:16:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يونس: الإعلان عن الأسعار والحجز الأسبوع المقبل

كشفت شركة ((مودرن موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((سوزوكي)) اليابانية مساء اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى، عن طرح موديلات 2024 من السيارتين“فرونكس”، و”جراند فيتارا”.

وقال محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إن السيارة ((فرونكس)) يتم تقديمها محلياً بالتزامن مع تقديمها فى الأسواق العالمية.

أشار ((يونس)) إلى أن السيارة ((جراند فيتارا)) سبق أن تم تقديمها داخل السوق المحلية، واليوم يتم تقديمها بأحدث اصدارتها الجديدة كليا.

اوضح انه سوف يتم الاعلان عن السعر الرسمى للسيارتين وطرق الحجز والتسليم للعملاء الأسبوع المقبل.

وتعد سوزوكى فرونكس موديل 2024 نتائج التعاون المشترك بين شركة سوزوكى اليابانية وشركة تويوتا، فهى نسخة مستحدثة من طرازى (جراند فيتارا، وبالينو) التى تناسب الشباب والعائلات الصغيرة، وتنتمى طرازات الهاتشباك، ولكنها تتميز بتصميم خارجى يجمع بين عائلة الـ SUV الرياضية والكروس اوفر.

وتستمد ((سوزوكى فرونكس)) قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعته 1500 سى سى، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران 136.8 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسى السرعات.

والأبعاد الخارجية ((سوزوكى فرونكس)) تاتى بنحو 3,995 مم طول، و 1.765 مم عرض، و 1.550 مم ارتفاع، و2.520 مم طول قاعدة العجلات

أما ((سوزوكى جراند فيتارا)) هى سيارة رياضية متعددة الإستخدامات SUV من الفئة تحت المدمجة، وايضا من نتائج التعاون المشترك بين شركة سوزوكى اليابانية وشركة تويوتا.

تأتى سيارة ((سوزوكى جراند فيتارا)) بمنظومات قوة هجينة تتكون من محرك رباعى الإسطوانات بسعة 1.5 لتر، وحزمة بطاريات ذاتية الشحن، وتولد هذه المنظومة قوة 105 حصان وعزم دوران 135 نيوتن/متر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكى بـ 6 سرعات، أو ناقل حركة يدوى مكون من 5 سرعات.

وتقدر الأبعاد الخارجية للسيارة ((سوزوكى جراند فيتارا)) تاتى بنحو 4.345 مم طول، 1.795 مم عرض، 1.645 مم ارتفاع، 2.600 مم طول قاعدة العجلات.

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