“سوزوكى” تطرح الإصدار الجديد من“جراند فيتارا” و”فرونكس” 2024
التاريخ
9/6/2023 11:16:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يونس: الإعلان عن الأسعار والحجز الأسبوع المقبل
كشفت شركة ((مودرن موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((سوزوكي)) اليابانية مساء اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى، عن طرح موديلات 2024 من السيارتين“فرونكس”، و”جراند فيتارا”.
وقال محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إن السيارة ((فرونكس)) يتم تقديمها محلياً بالتزامن مع تقديمها فى الأسواق العالمية.
أشار ((يونس)) إلى أن السيارة ((جراند فيتارا)) سبق أن تم تقديمها داخل السوق المحلية، واليوم يتم تقديمها بأحدث اصدارتها الجديدة كليا.
اوضح انه سوف يتم الاعلان عن السعر الرسمى للسيارتين وطرق الحجز والتسليم للعملاء الأسبوع المقبل.
وتعد سوزوكى فرونكس موديل 2024 نتائج التعاون المشترك بين شركة سوزوكى اليابانية وشركة تويوتا، فهى نسخة مستحدثة من طرازى (جراند فيتارا، وبالينو) التى تناسب الشباب والعائلات الصغيرة، وتنتمى طرازات الهاتشباك، ولكنها تتميز بتصميم خارجى يجمع بين عائلة الـ SUV الرياضية والكروس اوفر.
وتستمد ((سوزوكى فرونكس)) قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعته 1500 سى سى، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران 136.8 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسى السرعات.
والأبعاد الخارجية ((سوزوكى فرونكس)) تاتى بنحو 3,995 مم طول، و 1.765 مم عرض، و 1.550 مم ارتفاع، و2.520 مم طول قاعدة العجلات
أما ((سوزوكى جراند فيتارا)) هى سيارة رياضية متعددة الإستخدامات SUV من الفئة تحت المدمجة، وايضا من نتائج التعاون المشترك بين شركة سوزوكى اليابانية وشركة تويوتا.
تأتى سيارة ((سوزوكى جراند فيتارا)) بمنظومات قوة هجينة تتكون من محرك رباعى الإسطوانات بسعة 1.5 لتر، وحزمة بطاريات ذاتية الشحن، وتولد هذه المنظومة قوة 105 حصان وعزم دوران 135 نيوتن/متر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكى بـ 6 سرعات، أو ناقل حركة يدوى مكون من 5 سرعات. وتقدر الأبعاد الخارجية للسيارة ((سوزوكى جراند فيتارا)) تاتى بنحو 4.345 مم طول، 1.795 مم عرض، 1.645 مم ارتفاع، 2.600 مم طول قاعدة العجلات.
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