وفيما يخص النشاط الاقتصادي، كان الإنفاق الاستهلاكي على السياحة أقوى من المتوقع، حيث ارتفع نتيجة الطلب المكبوت على السفر الترفيهي بعد التخلي عن قيود فترة الوباء.

واستمر التباطؤ في الإنفاق على التجزئة، خاصة على السلع غير الأساسية، وأفادت بعض المناطق باحتمال كون المستهلكين قد استنفدوا مدخراتهم ويعتمدون بشكل أكبر على الاقتراض لدعم الإنفاق.

وأفادت جهات التصنيع في العديد من المناطق بتحسن سلاسل التوريد، وأنهم أصبحوا أكثر قدرة على تلبية الطلبات الحالية، وأشار العاملون بالقطاع المصرفي، إلى أن أرصدة القروض الاستهلاكية ارتفعت، بالتزامن مع زيادة معدلات التأخر في السداد.

وذكرت جميع المناطق تقريبًا أن المعروض من المنازل للبيع ظل محدودًا، وبناء على ذلك، ارتفع نشاط البناء الجديد لمساكن الأسرة الواحدة، في ظل تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أقساط التأمين.

وعلى صعيد أسواق العمل، كان نمو الوظائف ضعيفًا في جميع المناطق، وتحسن معدل الاحتفاظ بالعمال، ولكن في قطاعات معينة مثل التصنيع والنقل، وازدادت ضغوط تكلفة العمالة لتتجاوز التوقعات خلال النصف الأول من العام، لكن أشارت الشركات إلى التنبؤ بتباطؤ نمو الأجور على نطاق واسع على المدى القريب.

وتباطأ نمو الأسعار بشكل عام، وجاء التباطؤ بشكل أسرع في قطاعي التصنيع والسلع الاستهلاكية، بينما شهدت العديد من المناطق زيادات حادة في تكاليف التأمين على الممتلكات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتم إعداد هذا التقرير في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها حتى الثامن والعشرين من أغسطس، وينشر هذا التقرير ثماني مرات في السنة.

ويجمع كل بنك احتياطي فيدرالي للمقاطعات الاثني عشر، معلومات سردية عن الظروف الاقتصادية الحالية في منطقته من خلال تقارير من مديري البنوك والفروع والمقابلات مع جهات الاتصال التجارية الرئيسية والاقتصاديين وخبراء السوق ومصادر أخرى.

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