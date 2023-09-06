المصري خالد العناني مرشحا عربيًا لمنصب مدير عام اليونسكو

القاهرة – اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح المصري الدكتور خالد العناني مرشحًا عربيًا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025-2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أبريل الماضي ترشيح مصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029 .

وأوضح رئيس الوزراء وقتها إن هذا الترشيح نتاج خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء لعام 2022، لافتًا إلى أن اللجنة ضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية؛ لدراسة فرص فوز مصر بالمنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اختيار العناني، للترشيح لتولي المنصب الرفيع، يأتي استنادًا لإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، والإنجازات القيمة التي حققها في مجال العلوم والتربية والثقافة، وخبراته الممتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس وعلوم المصريات والمتاحف والسياحة، فضلًا عن أنشطته وإسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.

شغل الدكتور خالد العنانى المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، منصب وزير الآثار خلال الفترة من مارس 2016 حتى ديسمبر 2019، بعدها تولي منصب وزير السياحة والآثار حتى أغسطس 2022.

عمل العناني أستاذًا لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993) ، وحصل علي وسام الشمس المشرقة – اليابان، ووسام الاستحقاق – بولندا، ووسام فارس في الفنون والآداب – فرنسا (2015).

ويعد الدكتور خالد العناني عضوًا فخريًا بالجمعية الفرنسية للمصريات – فرنسا، وعضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين.

كما شغل العناني منصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016) ؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016 – مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو).

وحصل العناني علي درجة أستاذ زائر – جامعة پول فاليري مونپيلييه – فرنسا (سبع مرات خلال 2006-2013) ، وايضا خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك – المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).