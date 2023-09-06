المصري خالد العناني مرشحا عربيًا لمنصب مدير عام اليونسكو
التاريخ
9/6/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح المصري الدكتور خالد العناني مرشحًا عربيًا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025-2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أبريل الماضي ترشيح مصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029 .
وأوضح رئيس الوزراء وقتها إن هذا الترشيح نتاج خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء لعام 2022، لافتًا إلى أن اللجنة ضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية؛ لدراسة فرص فوز مصر بالمنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اختيار العناني، للترشيح لتولي المنصب الرفيع، يأتي استنادًا لإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، والإنجازات القيمة التي حققها في مجال العلوم والتربية والثقافة، وخبراته الممتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس وعلوم المصريات والمتاحف والسياحة، فضلًا عن أنشطته وإسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر. من هو خالد العناني
شغل الدكتور خالد العنانى المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، منصب وزير الآثار خلال الفترة من مارس 2016 حتى ديسمبر 2019، بعدها تولي منصب وزير السياحة والآثار حتى أغسطس 2022.
عمل العناني أستاذًا لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993) ، وحصل علي وسام الشمس المشرقة – اليابان، ووسام الاستحقاق – بولندا، ووسام فارس في الفنون والآداب – فرنسا (2015).
ويعد الدكتور خالد العناني عضوًا فخريًا بالجمعية الفرنسية للمصريات – فرنسا، وعضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين.
كما شغل العناني منصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016) ؛ وعلى المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016 – مشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو).
وحصل العناني علي درجة أستاذ زائر – جامعة پول فاليري مونپيلييه – فرنسا (سبع مرات خلال 2006-2013) ، وايضا خبير علمي، وعضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك – المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2016).
GIUSEPPE CACACE \ AFP
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