الأردن تطلق منصة بهدف تحفيز الاستثمار

ساو باولو – أطلقت وزارة الاستثمار الأردنية منصة لتحفيز الاستثمار في البلاد. حيث يمكن لرجال الأعمال من خلال موقع Invest Jordan الذي أطلق في شهر تموز/يوليو الحصول على معلومات حول كيفية الاستثمار في الأردن. (في الصورة أعلاه صورة لمنشأة في المملكة).

ووفق للمعلومات اتي نشرتها سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في برازيليا، فإن المنصة تحتوي على بيانات تتعلق بيئة الاستثمار والتشريعات والفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والميزات والتسهيلات والمناطق الاقتصادية وعوامل الجذب والتحفيز التي يقدمها القانون المحلي.

كما من الممكن التعرف من خلال هذه المنصة على المبادئ التوجيهية لممارسة الاعمال التجارية، كالشروط والاجراءات والمتطلبات القانونية من أجل اصدار التراخيص والموافقات وتأسيس المشاريع الاستثمارية.

كما يعرض على هذه المنصة قصص النجاح الذي حققته شركات تم تأسيسها في الأردن ومن بينها شركة ديجيتال أمازون التجارية وشركة Orange للتكنولوجية وعلامة القهوة التجارية بن العميد والمصارف وسلسلة من الفنادق وغيرها.