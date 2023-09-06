الأردن تطلق منصة بهدف تحفيز الاستثمار

الأردن تطلق منصة بهدف تحفيز الاستثمار
التاريخ
9/6/2023 11:10:48 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – أطلقت وزارة الاستثمار الأردنية منصة لتحفيز الاستثمار في البلاد. حيث يمكن لرجال الأعمال من خلال موقع Invest Jordan الذي أطلق في شهر تموز/يوليو الحصول على معلومات حول كيفية الاستثمار في الأردن. (في الصورة أعلاه صورة لمنشأة في المملكة).
ووفق للمعلومات اتي نشرتها سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في برازيليا، فإن المنصة تحتوي على بيانات تتعلق بيئة الاستثمار والتشريعات والفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والميزات والتسهيلات والمناطق الاقتصادية وعوامل الجذب والتحفيز التي يقدمها القانون المحلي.
كما من الممكن التعرف من خلال هذه المنصة على المبادئ التوجيهية لممارسة الاعمال التجارية، كالشروط والاجراءات والمتطلبات القانونية من أجل اصدار التراخيص والموافقات وتأسيس المشاريع الاستثمارية.
كما يعرض على هذه المنصة قصص النجاح الذي حققته شركات تم تأسيسها في الأردن ومن بينها شركة ديجيتال أمازون التجارية وشركة Orange للتكنولوجية وعلامة القهوة التجارية بن العميد والمصارف وسلسلة من الفنادق وغيرها.
©Khalil Mazraawi/AFP
MENAFN06092023000213011057ID1107023618
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