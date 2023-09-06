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سلطنة عمان تستثمر بشركة أميركية لتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية

9/6/2023 11:03:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن جهاز الاستثمار العماني عن استثماره في شركة «أور نكست إينرجي» الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، حيث وقع الجهاز والشركة اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تحديد مجالات التعاون المحتملة في مجال تخزين الطاقة وتصنيع البطاريات في سلطنة عمان.
وذكر الجهاز في بيان أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتنويع محفظته الاستثمارية الدولية وتحقيق الاستفادة المثلى لسلطنة عمان من حيث العائد على الاستثمار والاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجيات سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
ويأتي الاستثمار الجديد للجهاز ضمن سلسلة استثمارات أخرى قام بها خلال الفترة الماضية في مجال تحول الطاقة، وتشمل الاستثمارات في شركة «أسيند إليمنتس» المتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وشركة «جروب 14» المتخصصة في تصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة لتحل محل مواد الجرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون وفق لوكالة الأنباء العمانية.
وتأسست شركة البطاريات «أور نكست إينرجي» في عام 2020 بهدف مضاعفة نطاق السيارات الكهربائية واستخدام مواد أكثر أمانا ووفرة وإنشاء سلسلة توريد محلية.

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