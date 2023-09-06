النفط توزع 120 موظفا جديدا على الشركات
التاريخ
9/6/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية ان القطاع النفطي قام أمس بتوزيع جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من الدفعة الأخيرة لطلبات التوظيف والبالغ عددهم نحو 120 كويتيا. وقالت ان عملية التوزيع تمت أمس في مقر شركة البترول الوطنية، وجاءت بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك بقبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في القطاع النفطي.
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