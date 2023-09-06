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النفط توزع 120 موظفا جديدا على الشركات

9/6/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية ان القطاع النفطي قام أمس بتوزيع جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من الدفعة الأخيرة لطلبات التوظيف والبالغ عددهم نحو 120 كويتيا. وقالت ان عملية التوزيع تمت أمس في مقر شركة البترول الوطنية، وجاءت بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك بقبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في القطاع النفطي.

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