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4 أشخاص يديرون أصولا خليجية بقيمة 2 7 تريليون دولار

9/6/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد الشرق الأوسط موطنا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وبإشراف ٤ أشخاص فقط على ما يقرب من 3 تريليونات دولار من الأصول، أصبح مسؤولو هذه الصناديق لاعبين رئيسيين في إبرام الصفقات العالمية.
ويعد محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، أحد الأشخاص الرئيسيين المكلفين بتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
ومن مدينة «نيوم» المستقبلية، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إلى الاستثمارات في العديد من الاقتصادات والقطاعات مثل الرياضة والتعدين والألعاب والتكنولوجيا، يقود الصندوق جهود تنويع المملكة اقتصادها بعيدا عن النفط.
ومنذ بداية عام 2022، يعتبر صندوق الاستثمارات العامة الأكثر إنفاقا مقارنة بصناديق الثروة الإقليمية الأخرى بقيمة تقارب 39.5 مليار دولار، بحسب بيانات «Global SWF» والتي اطلعت عليها «العربية.نت».
ويمتلك الصندوق حصة في شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو»، التي يرأسها الرميان. وخارج السعودية، يعد صندوق الاستثمارات العامة داعما رئيسيا لمجموعة «Lucid». ولديه حصص في شركة «Electronic Arts» و«Nintendo».
والشخص الثاني هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يرأس جهاز أبوظبي للاستثمار، والمولود في أواخر الستينيات، حيث يدير أصولا بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة السيادية، وأهم شركة استثمار خاصة في المنطقة، وأكبر مقرض في البلاد وأكبر شركة مدرجة فيها، وفقا لبيانات من «Global SWF». أما الشيخ منصور بن زايد، فهو رئيس لشركة مبادلة للاستثمار البالغة قيمتها 276 مليار دولار في مارس.
بينما يعتبر خلدون المبارك الرئيس التنفيذي للصندوق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وبهذا يشرفان على مجموعة من الاستثمارات بما في ذلك في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في أبوظبي، وتشمل الممتلكات الأخرى مجموعة «Carlyle Group» وشركة «GlobalFoundries» وهي إحدى أكبر موردي أشباه الموصلات في أميركا.
وبصفته الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية البالغة قيمتها 450 مليار دولار، يشرف منصور آل محمود على أحد أكبر المستثمرين السياديين في أوروبا. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصا في شركات تتراوح بين شركة تعدين السلع الأساسية «جلينكور» وسلسلة المتاجر الكبرى «جي سينسبري» وشركة صناعة السيارات «فولكس فاغن»، حيث يشغل آل محمود عضوية في مجلس إدارة.
وأشار آل محمود، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا في عام 2018، في وقت سابق من هذا العام إلى أن الصندوق سيزيد الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، حيث يخطط للاستثمار في مجالات تغير المناخ والبنية التحتية والرقمنة.
وتم تعيين الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، وهو أيضا محافظ مصرف قطر المركزي، رئيسا لجهاز قطر للاستثمار هذا العام.

MENAFN06092023000130011022ID1107023594

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