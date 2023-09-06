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الاقتصاد الأميركي يظهر قوة أكبر من توقعات المحللين!

9/6/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» زينة رزق إن الاقتصاد الأميركي أظهر قوة أكبر من توقعات المحللين، وبالتالي فإن بيانات سوق العمل سجلت انتعاشا مهما، كما أن إنفاق المستهلكين لم يتضرر كثيرا من خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة المستمر وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت زرق، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن إشارات الفيدرالي إلى التركيز على محاربة التضخم، أدت إلى اهتمام المستثمرين، بأدوات الدخل الثابت، مثل الصكوك والسندات.
وكانت «أرقام كابيتال» أشارت في تقريرها الأخير، إلى أن هناك استمرارا في قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، كما لم يظهر تضرر كبير للمستهلكين من قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس.
وأضافت «أرقام كابيتال» أن أدوات الدخل الثابت وفي مقدمتها السندات والصكوك حظيت باهتمام المستثمرين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام الحالي، إلا أن الصورة انعكست في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضحت أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك تعود إلى استمرار قيام الفيدرالي بالتلميح إلى أن معركته ضد التضخم لن تنتهي على المدى القريب.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات أميركية أمس ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في شهر يوليو بوتيرة أقل من المتوقع لكنه ظل دون متوسط الربع الثاني، بينما عدلت بيانات يونيو بالخفض.
وزاد عجز ميزان التجارة الخارجية الأميركي بنسبة 2% أو ما يعادل 1.3 مليار دولار إلى 65 مليار دولار في يوليو على أساس شهري، بعد تعديل رقم العجز في يونيو بالخفض إلى 63.7 مليار دولار، وتوقع المحللون سابقا ارتفاع العجز المعدل موسميا إلى 68 مليار دولار على أساس العجز المسجل في يونيو عند 65.5 مليار دولار قبل تعديل القراءة بالخفض.
وارتفعت حصيلة الصادرات في شهر يوليو بنسبة 1.6% إلى 251.7 مليار دولار، لتسجل أول زيادة بعد تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة السابقة، وزادت الواردات الشهرية عن الفترة نفسها أيضا بنسبة 1.7% إلى 316.7 مليار دولار، بينما تقلصت الفجوة التجارية على أساس سنوي بنسبة 21.4% منذ الفترة المناظرة من العام السابق.

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