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ثاني أكبر مدن بريطانيا تعلن إفلاسها!

9/6/2023 11:03:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقرت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية، وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة «ضرورية» لتعزيز وضع الإنفاق، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
وقالوا إن «مشاكل عالقة منذ مدة طويلة» تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.
وأضافوا أن «التضخم الجامح» إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل «عاصفة كاملة»، لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة، وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
وأصدر مجلس «كرويدون» في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته، كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وأعلن تجمع «سيغوما» المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن 10 من أعضائه يقدمون إقرارا رسميا بأنهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم، وأكد نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وأفاد «سيغوما» بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية، ويتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وأفاد رئيس «سيغوما» ستيفن هوتون بأنه «على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعين على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة»، وأضاف أن نظام التمويل معطل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء.

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