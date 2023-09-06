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بيتك يعلن 5 فائزين جدد بـ رحلة الأحلام

9/6/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي عن أسماء العملاء الخمسة الفائزين بالسحب الثاني لحملة الصيف لبطاقات «بيتك فيزا» تحت عنوان «بطاقتك.. بوابة أحلامك» بالتعاون مع VISA، حيث أسفر السحب الذي تم بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عن فوز كل من: فهد حامد الصويلح - ناصر مناور الظفيري - محمد فهم طاهر- أيمن أحمد شيرو- ليلى محري البذالي.
وهذا السحب الثاني من بين 3 سحوبات مخصصة لهذه الحملة، بحيث يصبح إجمالي العملاء الرابحين 15 عميلا. سيحصل كل منهم على باقة سفر متكاملة بعنوان «رحلة الأحلام» تشتمل على: رحلة ذهاب وعودة على درجة (رجال الأعمال) أو ما يعادلها للرحلات الدولية للوجهة المختارة - إقامة في فندق (5 نجوم) أو ما يعادله في المستوى- اصطحاب مرافق واحد-الاستقبال والمواصلات من وإلى المطار - مبلغ نقدي 2.000 دينار لمصروفات السفر- أنشطة متنوعة خلال فترة الرحلة (متوافرة في بعض الوجهات).
ويتيح «بيتك» الفرصة للفائزين لاختيار ما يناسبهم من الوجهات الـ 9 المتاحة، وهي: اليابان - الهند (دلهي، جايبور، أودايبور، مومباي)- أميركا والمكسيك وكوبا (نيويورك، كنكون، هافانا، ميامي)- إندونيسيا وسنغافورة وتايلند (بالي، سنغافورة، كاسموي، بانكوك)- المالديف - إنجلترا (مانشستر، لندن)- جنوب أفريقيا (جوهانسبيرغ، حديقة غروجر الوطنية، كيب تاون)- مصر (الاسكندرية، شرم الشيخ)- النمسا وسويسرا (زيورخ، سان موريتز، جنيف).
وتستمر الحملة حتى يوم 18 سبتمبر الجارى، ويحصل العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» الائتمانية أو مسبقة الدفع على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من عمليات الشراء المحلية، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالدينار، بينما يحصل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من العمليات الشرائية التي تتم خارج الكويت، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالعملات الأجنبية.
ويخول العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» السحب الآلي للدخول بالسحب من خلال عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع خارج الكويت فقط، أو من خلال المواقع الالكترونية بالعملات الأجنبية.

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