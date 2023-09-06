Thursday, 07 September 2023 09:13 GMT

بوبيان يطلق خدمة قسطها لحاملي بطاقاته الائتمانية

9/6/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بنك بوبيان خدمة «قسطها» لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل والتي ستمكنهم من سداد قيمة مشترياتهم على أقساط ميسرة بفترات تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف تقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة للسداد والملائمة للتقسيط بطريقة آمنة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم إن المستجدات التي يشهدها قطاع العمل المصرفي أصبحت تستدعي توفير خدمات وحلول دفع رقمية جديدة ومميزة وذلك تماشيا مع استراتيجية بوبيان لتقديم أفضل التجارب المصرفية للعملاء، موضحا أن البنك لا يدخر جهدا في دراسة احتياجات عملائه وتلبية تطلعاتهم وفق أعلى المعايير في الجودة والتميز.
وحول كيفية الحصول على الخدمة، بين المجحم أنها متاحة الآن من خلال تطبيق بنك بوبيان لجميع عملاء حسابات الرواتب من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل، حيث يمكن للعميل رؤية جميع عملياته الشرائية المؤهلة للتقسيط من خلال كشف الحساب واختيار العملية التي يود تقسيطها ثم اختيار فترة السداد بكل سهولة ما بين 3 و 6 شهور، مشيرا إلى أنه بإمكان العميل التقديم على جميع العمليات الشرائية التي تتراوح قيمتها بين 200 دينار و1000 دينار.
جدير بالذكر انه عند الموافقة على طلب العميل ستتم إعادة كامل مبلغ العملية إلى بطاقته وتبدأ فترة السداد، كذلك سيتمكن العميل من إلغاء التقسيط في أي وقت من خلال التطبيق.
وأضاف: «لمنح عملائنا المزيد من المزايا سوف يتم احتساب مبالغ الشراء ضمن برنامج مكافآت بوبيان المعروف بمزاياه العديدة كميزة الاسترداد النقدي واستبدال النقاط بأميال طيران وغيرها».
وأكد المجحم أن هدف بوبيان دائما هو أن يكون الأقرب إلى العملاء، وأن يمنحهم دوما تجارب مميزة ومختلفة عن الآخرين بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك حرصا منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

MENAFN06092023000130011022ID1107023590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث