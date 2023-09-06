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الكويتية وزير المالية تفقد سير العمل في T4

9/6/2023 11:03:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إن وزير المالية فهد الجارالله قام بجولة تفقدية لمبنى الركاب «T4» في مطار الكويت الدولي، والتابع للشركة، حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل بالقطاعات التشغيلية والخدمات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين، بالإضافة إلى متابعة سلامة التشغيل وحركة السفر في المطار.
وأوضحت «الكويتية»، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للشركة م.معن رزوقي رافق الوزير خلال جولته التفقدية، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف م.عماد الجلوي، ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عيسى الحداد.

MENAFN06092023000130011022ID1107023588

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