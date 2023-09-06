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التجاري يستعرض منتجاته وخدماته في الأفنيوز

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على اطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع الأفنيوز ابتداء من اليوم (الخميس) حتى يوم السبت المقبل، وذلك من خلال جناح يقيمه البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.
وفي هذا السياق، قالت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي نورا كايد: «يستقبل فريق المبيعات - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد الجناح المقام في الأفنيوز للإجابة على أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه، وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسانا من قبل جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع مجانا بما يتناسب مع العميل وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري».
وأضافت أن الفريق سيتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.
ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على أن يكون الاختيار المفضل للعملاء من خلال توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على كل المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري، وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كل استفساراتهم، علما أن صفحات وحسابات التجاري على جميع مواقع التواصل الاجتماعي توفر للجمهور جميع التفاصيل المرتبطة بآخر العروض التسويقية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

MENAFN06092023000130011022ID1107023587

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