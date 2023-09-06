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الأهلي نظم ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام البنك الأهلي الكويتي ورشة عمل صيفية حول الذكاء الاصطناعي لأطفال وأقارب الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، ضمن التزامه المستمر بدعم أعضاء فريق عمله وعائلاتهم على جميع المستويات.
ونظم البنك الورشة لمدة 3 أسابيع بالتعاون مع الجامعة الأسترالية في الكويت، بمشاركة 15 طالبا، وأتاحت للمشاركين فرصة فريدة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات المذهل باستخدام برمجيات بايثون، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وهدف البنك من خلال إقامة ورشة العمل إلى تمكين وتزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، الصناعة التي تشكل المستقبل بسرعة، ويأمل من خلال توفير الوصول إلى التقنيات المتطورة في سن مبكرة، في إشعال الشغف بالذكاء الاصطناعي وتزويد المتدربين بأدوات قيمة من شأنها أن تفتح الأبواب لهم أمام فرص ثمينة في العصر الرقمي.
وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش أهمية ورشة العمل، قائلة «في عالم اليوم الذي تقوده التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي ذا أهمية متزايدة في مختلف الصناعات، ومن الضروري أن يتعرف الشباب على مفاهيمه وتطبيقاته في مرحلة مبكرة، ونؤمن بأن هذه الفعالية مكنتهم من تطوير التفكير النقدي وقدراتهم على حل المشاكل والإبداع، الأمر الذي سيكون مفيدا لرحلتهم التعليمية والمهنية».
وأقيمت الجلسات التفاعلية ضمن ورشة العمل في الجامعة الأسترالية في الكويت، مما وفر بيئة مواتية للمشاركين للانخراط في التجربة العملية والتعاون مع نظرائهم ذوي التفكير المماثل.
وأشارت الأربش إلى أنه قد أتيحت للمشاركين الفرصة لاكتساب رؤى من المدربين، الذين قاموا بتوجيههم وتدريبهم على الجوانب المتنوعة للذكاء الاصطناعي، وفهم أساسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف التطبيقات العملية، لافتة إلى أنهم استفادوا من منهج شامل مصمم لتعزيز فهمهم النظري والعملي لهذا المجال.
واحتفالا بانتهاء ورشة العمل، أقام البنك الأهلي الكويتي حفل تخرج للمشاركين الشباب، لتشجيعهم على متابعة جهودهم ودراستهم والمساهمة في بناء المستقبل من خلال الدروس والخبرات التي اكتسبوها خلال الفعالية.
واختتمت الأربش تصريحها، قائلة «نؤمن في البنك الأهلي الكويتي بقوة المعرفة والتعلم المستمر، ونهدف من خلال ورشة العمل التي نظمناها إلى إلهام العقول الشابة وتمكينها من استكشاف الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي».

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