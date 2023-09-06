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Kib يعلن رابح سحب فتح حساب الدروازة

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر أغسطس، حيث فاز العميل أحمد صالح أحمد النمش، ويأتي هذا السحب ضمن حملة KIB المجددة بالكامل والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، بهدف مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».
وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «نواصل تتويج عملائنا الفائزين بسحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة، والتي من شأنها توعية العملاء بأهمية الادخار، وتوفير الفرصة لهم للتمتع بأحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما أن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».
وأضاف الخريف: «إن KIB يواصل توفير هذه الحملة الفريدة من نوعها، تماشيا مع نهجه الهادف إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكافة شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كافة احتياجاته».
ولفت إلى الإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة.

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