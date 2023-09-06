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ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يشيدان بالتنسيق العالي ضمن أوپيك +

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في أوپيك +.
ونقلت الوكالة عن بوتين: «التوافق مع ولي العهد السعودي على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق». وأشاد بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمستوى العالي للتنسيق في أوپيك +.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الثلاثاء، عن أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة أشهر أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري، وبين المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية تلقى موقع «العربية نت» نسخة منه.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وفي ذات السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مؤكدا أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية.

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