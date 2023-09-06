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نواف السعود القطاع النفطي يمضي بإستراتيجيته الطموحة وتحقيق أرباح استثنائية

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّمت شركة صناعة الكيماويات البترولية الملتقى السنوي لقيادات القطاع النفطي عن العام المالي 2022/2023، وذلك برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، والذي أقيم أمس بفندق «جراند حياة»، تحت شعار «بتميزنا.. نتغلب على التحديات».
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية متزايدة عاما بعد عام، ويشكل محطة سنوية تجمع قياديي القطاع النفطي لعرض إنجازات العام السابق وطرح الرؤى والأهداف للمرحلة المقبلة، وهو منصة لتبادل الآراء ومناقشة الصعوبات والتحديات والدروس المستفادة للمضي قدما في تحقيق استراتيجية القطاع النفطي 2040.
وتم خلال الملتقى، عرض لوحة فنية قدمها موظفون من شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشارك فيها عدد من العاملين بالشركات النفطية، جسدت أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وكيف تم الحفاظ على الاستقرار في القطاع بعالم يتميز بالتغيرات المتسارعة وتأثر الأسواق وتقلباتها تبعا للكثير من العوامل.
وفي كلمته أمام الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود إن القطاع النفطي خطا خطوات واسعة نحو تحقيق استراتيجيته الطموحة في مجال الصناعة النفطية، وتحقيق القطاع النفطي أرباحا استثنائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي والتي بلغت 2.6 مليار دينار.
وأضاف أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة آلت على نفسها تأهيل العنصر البشري من خلال أفضل المعايير العالمية لإكساب الموظفين الخبرات المطلوبة خاصة في ظل تنوع المدخلات الجديدة والحاجة للاستغلال الأمثل لهذه الطاقة الشابة.
وذكر أن من اهم الإنجازات هو تحقيق الأرباح الاستثنائية التي تمت عن العام المالي 2023/2022 والتي بلغت ما يقارب 2.7 مليار دينار، كما قدم التهنئة للقياديين الذين تمت ترقيتهم مؤخرا إلى منصب نائب رئيس تنفيذي ونائب عضو منتدب.
وأوضح أن من إنجازات القطاع النفطي التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا، وهي من أكبر مصافي العالم، وأيضا التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم بطاقة تبلغ 230 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مشروع نفطي مشترك في الخليج.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير للرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية وجميع القائمين على النجاح المبهر في تنظيم الملتقى وما أظهروه من حفاوة في الترحيب. وذكر أن الشركة كانت ومازالت من الشركات المثلى في إدارة المشاريع والشراكات العالمية، ما أسفر عن تحقيق أرباح مالية بلغت 1.7 مليار دينار خلال السنوات الـ 10 الماضية.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة صناعة الكيماويات البترولية م. نادية الحجي، إن الملتقى فرصة للاحتفال بما تحقق من إنجازات مميزة خلال العام الماضي، رغم كل الصعاب والتحديات التي تعرضت لها الصناعة النفطية بسبب الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الحجي أن الشركة حققت إنجازات مميزة خلال العام الماضي جاء مردودها إيجابيا على النتائج المالية، كما أشارت إلى أهمية استمرار تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والتحديات التي مازالت تحتاج للكثير من التركيز لتخطيها بنجاح لتنفيذ المشاريع الحيوية في استراتيجية المؤسسة وشركاتها. وشددت على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، والتي من أهمها متطلبات الاستدامة من التحول إلى الطاقة المتجددة وحماية البيئة وكذلك مبادرات التحول الرقمي وتشجيع الابتكار من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة تعزز التنوع والشمولية في الخبرات المختلفة كركيزة لاستدامة النجاح.
وذكرت الحجي أن طموح المرحلة المقبلة يضع تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية أولوية باعتبارها خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل زاهر يضمن الريادة والتميز.
وفي الختام، عبرت الحجي عن شكرها لجميع الحضور وتقديرها للجهود الكبيرة التي ساهمت في تحقيق نجاح فعاليات الملتقى.

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