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الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر ينطلق 7 نوفمبر

9/6/2023 11:03:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - ناهد إمام
أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن الاستعداد لتنظيم فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، ومن المتوقع أن يفتتح سفيرنا لدى القاهرة ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم الغانم، فعاليات الأسبوع.
في هذا السياق، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، إن الأسبوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة كويتية ومصرية كبيرة في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، ما يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.
وأشار إلى عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين في الكويت ومصر في إطار الاستعدادات لعقد ذلك الحدث السنوي الكبير، والذي يعكس التقدم والازدهار بمختلف المجالات، في الكويت ومصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية في السنوات الماضية.

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