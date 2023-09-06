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425 مليون شخص يتداولون بالعملات المشفرة

9/6/2023 11:03:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يمتلك مئات الملايين من الأشخاص حول العالم شكلا من أشكال مقتنيات العملات المشفرة، سواء كان ذلك بعملة بيتكوين أو إحدى العملات الرقمية العديدة الأخرى، حيث يستخدم 425 مليون شخص العملات المشفرة، وفقا لتقرير الثروة المشفرة الصادر عن شركة «Henley & Partners»، والذي أصدرته شركة استشارات الهجرة الاستثمارية.
وربما لم تعد العملات المشفرة تزدهر بنفس الطريقة التي كانت عليها في ذروة شعبيتها، لكنها تظل استثمارا شائعا للغاية. وعلى سبيل المثال، استثمر فيها أكثر من نصف جيل ما بعد الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما)، حسبما أظهر تقرير صادر عن معهد «CFA» ومؤسسة تعليم المستثمرين التابعة لهيئة تنظيم الصناعة المالية في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، فإن 75% من الأميركيين غير متأكدين من أن الاستثمار في العملات المشفرة أو تداولها أو استخدامها آمن حاليا أو أنه يمكنهم الاعتماد على الأدوات المتاحة حاليا للقيام بذلك، حسبما وجد استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث في أبريل. وقال 45% ممن شملهم الاستطلاع أيضا إن استثماراتهم لم تحقق النجاح الذي كانوا يعتقدونه، وأشار 15% فقط إلى أنها تجاوزت التوقعات.
ولكن يبدو أن البعض قد حقق نجاحا أكبر في مجال العملات المشفرة، ولديه الآن ممتلكات تبلغ قيمتها ملايين أو حتى مليارات الدولارات الأميركية، وفقا لشركة «Henley & Partners».
وكشف التقرير الصادر حديثا أن 88200 شخص لديهم أصول مشفرة بقيمة مليون دولار على الأقل - أي أقل من 1% من إجمالي مستخدمي العملات المشفرة. ونحو 40.500 منهم يحتفظون باستثماراتهم في «بيتكوين»، أي أقل بقليل من 46% من الإجمالي.
عدد أقل بكثير من الأشخاص يطلق عليهم اسم «أصحاب الملايين» الذين لديهم ممتلكات من العملات المشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. ولا يوجد سوى 182 مستثمرا من هؤلاء المستثمرين، حيث تم الإبلاغ عن أن 78 منهم يركزون على «بيتكوين».
بينما لدى 22 شخصا ممتلكات من العملات المشفرة بقيمة لا تقل عن مليار دولار، 6 منهم يحتفظون باستثماراتهم في عملة بيتكوين، وهي نسبة أقل بكثير من تلك الموجودة بين أصحاب الملايين وأصحاب مئات الملايين في مجال العملات المشفرة، وللمقارنة، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، في وقت كتابة التقرير 1.18 تريليون دولار.

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