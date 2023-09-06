بعد وفاة شاب بسببها.. طبيب: الأطعمة الحارة قاتلة

كشف طبيب مصري عن الخطر الشديد الذي يكمن في الأطعمة الحارة، موضحاً أن تناولها قد يؤدي إلى الموت.

وقال الدكتور محمد البرعي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «دي إم سي»، إن تناول الأطعمة الحارة يساعد على تهيُّج الأغشية المخاطية للمعدة، مشيراً إلى أنها أيضاً تُحدث حرقاناً شديداً أو إسهالاً.

وأضاف البرعي أن الاعتدال في تناول مثل تلك الأطعمة يحفز الجسم ويدعم المناعة، مؤكداً ضرورة أن يكون ذلك بكميات محددة.

وبيَّن أن الضرر يأتي من تسرُّب جزء من الطعام الحار إلى الجهاز التنفسي، لافتاً إلى أن ذلك هو السبب المباشر للوفاة.

وعلَّق على حادثة وفاة الشاب الأمريكي هاريس ولوباه، بعد مشاركته في تحدٍ على «تيك توك» لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار.

وذكر أنه من الممكن أن يكون سبب وفاة هاريس إصابته بتهيج في الجهاز التنفسي.

كان هاريس، البالغ من العمر 14 عاماً، قد لقي مصرعه أمس على الفور، بعدما تناول الرقائق التي تم تصنيعها من فلفل «كارولاينا ريبر» و«ناغا فايبر»، اللذين يُعدَّان من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز