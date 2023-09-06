Thursday, 07 September 2023 09:12 GMT

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب ساحل تشيلي

9/6/2023 9:13:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، اليوم، ساحل تشيلي.

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الساعة 03:48 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06092023000110011019ID1107023409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث