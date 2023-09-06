زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب ساحل تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، اليوم، ساحل تشيلي.

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الساعة 03:48 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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