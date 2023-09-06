زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب ساحل تشيلي
التاريخ
9/6/2023 9:13:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، اليوم، ساحل تشيلي.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الساعة 03:48 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
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